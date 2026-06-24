Der Amazon Prime Day 2026 ist im vollen Gang und natürlich stellt der Online-Händler auch seine eigene Hardware in den Mittelpunkt. Kurzum: Amazon reduziert die eigenen Geräte, so dass ihr bis zu 55 Prozent sparen könnt. Highlights sind sicherlich der Fire TV Stick 4K Plus für nur 26,99 Euro, und Echo Dot für 29,99 Euro.

Amazon reduziert die eigene Hardware

Wir haben es in den letzten Jahren immer mal wieder betont: Man kauft Amazon-Hardware zum reduzierten Preis. In regelmäßigen Abständen ist der Rabatt mal höher und mal weniger hoch. Zum Prime Day 2026 haut Amazon einen richtig starken Rabatt für Echo, Fire TV, Kindle, Blink und Co. raus. Alle reduzierten Amazon-Produkte findet ihr hier.

Highlights

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