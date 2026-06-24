Roborock: bis zu 44 Prozent Rabatt auf Saugroboter und mehr

| 7:07 Uhr | 0 Kommentare

Amazon ruft in der kommenden Wochen die Prime Days vom 23. bis 26. Juni aus. Dies hält zahlreiche Unternehmen allerdings nicht davon ab, bereits im Vorfeld die Preise purzeln zu lassen. Such Roborock mischt mit seinen Saugrobotern und Nass-Trockensaugern kräftig mit und setzt den Rotstift an.

Roborock: bis zu 44 Prozent Rabatt auf Saugroboter und mehr

Kaum ist geputzt, liegen schon wieder Krümel und Tierhaare herum. Wie schön wäre es, abends in eine perfekt gereinigte Wohnung zurückzukehren? Moderne Saugroboter machen es möglich: Sie saugen, wischen und erkennen Hindernisse. Kleine Fun Fact: Saros 20, Qrevo S Pro und der Qrevo Edge 2 haben passend zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada das Fan-Upgrade bekommen: Mit dem kostenlosen Voicepack „Fußball Fan Edition“ begleitet unser Sprachassistent „Rocky“ jede Reinigung mit Fußball-Kommentaren und echter Stadion-Atmosphäre. Hier findet ihr alle Roborock-Deals.

Saugroboter

Nass-Trockensauger

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Kategorie: Apple

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