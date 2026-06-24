Am 24. Juli startet mit „The Dink“ eine neue Komödie auf Apple TV. Der Film dreht sich um einen gescheiterten Tennisstar, der nach einer Verletzung widerwillig mit Pickleball anfängt.

„The Dink“ auf Apple TV

In „The Dink“ spielt Jake Johnson einen abgehalfterten Tennisprofi, der verzweifelt versucht, seinen kriselnden Club zu retten und sich den Respekt seines Vaters zu verdienen. Dabei bricht er einen heiligen Schwur und tut das Undenkbare: Pickleball spielen.

In der offiziellen Beschreibung heißt es:

„Das ehemalige Tenniswunderkind Dusty Boyd (Jake Johnson), dessen Karriere längst vorbei ist, muss sich damit begnügen, im Country-Club seines Vaters Chuck (Ed Harris) in einem Vorort widerspenstige Kinder zu trainieren. Da er verzweifelt nach der Anerkennung seines Vaters strebt, unterstützt Dusty blindlings Chucks Rachefeldzug gegen den neuen Trend, der den Club erobert: Pickleball. Doch als Dusty aufgrund einer alten Verletzung […] erneut Probleme bekommt, greift er im Rahmen der Reha zu einer undenkbaren Maßnahme. Er probiert nicht nur Pickleball aus, sondern hat, auch dank seiner bezaubernden neuen Partnerin Candace (Mary Steenburgen), tatsächlich Spaß daran. Hin- und hergerissen zwischen zwei Welten, ist Dusty gezwungen, sich endlich den Geistern seiner vergangenen sportlichen Misserfolge zu stellen, darunter auch seinem Erzrivalen aus Kindertagen, Andy Roddick (Andy Roddick). Letztlich wird Dusty in einen verzweifelten Kampf um die Zukunft des Clubs, die Zuneigung seines Vaters und seine eigene Identität hineingezogen.“

Der heute veröffentlichte Trailer macht keinen Hehl daraus, in welcher Tradition „The Dink“ steht: Die Mischung aus Familienkonflikt, Sporthumor und unwahrscheinlichem Comeback erinnert direkt an die US-Sportkomödien der frühen 2000er. Hier der Trailer:

Englischer Trailer

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Deutscher Trailer