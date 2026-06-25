Im Rahmen des Amazon Prime Day 2026 stehen auch verschiedene Apple Produkte im Mittelpunkt. Dabei könnt ihr nicht nur beim Kauf eines iPad Air, iPhone Air, der Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch 11 sparen, auch die AirPods 4 wurden drastisch reduziert. Los geht es bei nur 97,85 Euro.

AirPods 4 zum Prime Day nur 98 Euro

Im Herbst 2024 hat Apple die AirPods 4 auf den Markt gebracht. Die AirPods 4 gibt es in zwei unterschiedlichen Modellen: AirPods 4 und AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung. In unserem Test zu den AirPods 4 mit ANC gehen wir ausführlich darauf ein, wie sehr uns die Kopfhörer Spaß gemacht haben, wie gut die Geräuschunterdrückung ist und welche Features die Kopfhörer sonst noch zu bieten haben.

Wenn ihr der Auffassung seid, dass ihr nicht zwingend die neuen AirPods Pro 3 (hier unser AirPods Pro 3 Test) benötigt, dann greift bei den AirPods 4 zu. Der Preis zum Prime Day ist mehr als attraktiv. Die AirPods 4 kosten nur 97,85 Euro, die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung kosten vorübergehend nur 133,95 Euro.

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz vor... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...