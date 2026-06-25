Es war nur eine Frage der Zeit, bis Apple die Preise für seine Geräte erhöht. Grund hierfür sind die drastisch gestiegenen Preise für Arbeitsspeicher und Datenspeicher. Nachdem das Unternehmen aus Cupertino vor rund einer Stunde seinen Apple Online Store vom Netz genommen hatte, ist dieser nun mit Preiserhöhungen für verschiedene iPad- und MacBook-Modelle wieder online.

Apple erhöht Preise für iPads und MacBooks

Vor wenigen Tagen hatte Apple Chef Tim Cook zu verstehen geheben, dass Preiserhöhungen bei Apple Produkten unvermeidbar sind. Apple steht nicht alleine da und in den letzten Wochen und Monaten haben bereits zahlreiche Hersteller aufgrund der Speicherkrise ihre Preise erhöht. Apple hatte lange Zeit die Kosten abgefedert, hat sich nun allerdings dazu entschlossen, einen Teil der Kosten an Kunden weiterzugeben.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid... DAS BUNTESTE MACBOOK LINEUP ALLER ZEITEN – Wähle aus Silber, Rosa, Zitrus und Indigo – alle mit...

POWER FÜR ALLES, WAS ANLIEGT – Sobald du dein MacBook Neo startest, liefert der A18 Pro Chip die...

Die Preiserhöhung betrifft zahlreiche iPad- und MacBook-Modelle. So wurde das MacBook Neo pauschal um 100 Euro teurer (sowohl das 256GB als auch das 512GB Modell). Bei Amazon erhaltet ihr allerdings noch die alten Preise, die deutlich unter der ehemaligen unverbindlichen Preisempfehlung liegen. Das MacBook Air wird bis zu 200 Euro teurer, das MacBook Pro bis zu 400 Euro. Beim iPad Air steigt der Preis um 150 Euro und beim iPad Pro um 200 Euro. Auch Vision Pro wird teurer. Hier steht der Preis von 3699 auf 3999 Euro.

Apple 13,6" MacBook Air M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Liquid Retina Display, 16 GB... BEREIT ZUM ABHEBEN – Das MacBook Air mit dem M5 Chip vereint superschnelle Performance und...

MIT DER POWER DES M5 – Mit seiner schnelleren CPU und dem gemeinsamen Arbeitsspeicher sorgt der M...

Apple MacBook Pro 14,2" Laptop mit M5 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU: Entwickelt für Apple... MIT DER POWER DES M5 – Das 14" MacBook Pro mit M5 bringt dir unglaubliche Geschwindigkeit und...

SCHNELLER ALS SCHNELLER – Neben einer schnelleren CPU und einem gemeinsamen Arbeitsspeicher hat...

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera, WLAN 7 mit Apple... WARUM IPAD AIR – Das iPad Air mit Apple M4 Chip bringt noch mehr Performance in ein...

PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Der M4 Chip liefert großartige Grafik und unglaubliche...