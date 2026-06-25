Apples zweite Generation des faltbaren iPhone soll die Entwicklungsfreigabe bekommen haben. Das meldet der chinesische Leaker „Digital Chat Station“ auf Weibo, wo er von einer formalen Genehmigung des Projekts „iPhone Ultra 2“ spricht.

Apples iPhone-Fahrplan bis 2027

Berichten zufolge setzt das erste faltbare iPhone auf ein OLED-Panel mit 7,8 Zoll von Samsung. Der Bildschirm nutzt eine neuere Bauweise, die eine der bisher üblichen Display-Schichten einspart und die Farbfilterung direkt in den Schichtaufbau integriert. Das macht den Bildschirm dünner und leichter, gleichzeitig sinkt der Stromverbrauch. Die gleiche Display-Technologie wird vermutlich auch in der zweiten Generation des iPhone Ultra zum Einsatz kommen.

Es wird davon ausgegangen, dass Apple sein erstes faltbares iPhone zusammen mit dem iPhone 18 Pro und Pro Max im September vorstellen wird. Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtete am vergangenen Wochenende, dass Apple die zweite Generation des Falt-iPhone im Herbst 2027 auf den Markt bringen will, zusammen mit den Jubiläumsmodellen zum 20-jährigen Bestehen der Reihe. Geplant sind hier angeblich zwei Varianten in ähnlichen Größen wie das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max.

Zum iPhone Air 3 schreibt „Digital Chat Station“, dass es die Prototypenphase noch nicht erreicht hat. Ob das Modell überhaupt kommt, dürfte davon abhängen, wie sich das iPhone Air 2 verkauft, dessen Marktstart für das Frühjahr 2027 erwartet wird. Dieses Modell soll laut Gurman eine zweite Kamera erhalten und beim Akku zulegen.