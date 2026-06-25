Apples Online Store ist aktuell nicht erreichbar. Stattdessen wird lediglich die Meldung „Sind gleich zurück“ angezeigt. Präsentiert Apple heute neue Produkte oder handelt es sich lediglich um Wartungsmaßnahmen? Denkbar ist auch, dass Apple – wie kürzlich angekündigt – Preiserhöhungen eingelegt. Ebenfalls denkbar ist der Start der Back to School Aktion in den USA, die traditionell Ende Juni startet.

Apple Online Store aktuell nicht erreichbar

Seit wenigen Augenblicken ist der weltweite Apple Online Store nicht mehr erreichbar. Erklärungen hierfür kann es viele geben und die Vergangenheit hat gezeigt, dass Apple seinen Online Store aus den unterschiedlichsten Gründen vom Netz nimmt.

Wir denken zum Beispiel an neue Produkte. Ehrlicherweise gab es in den letzten Wochen keine korrekten Gerüchte zu zeitnahen Apple Produktneuheiten. Handelt es sich um klassische Wartungsarbeiten? Wir halten eher zwei andere Szenarien für denkbar.

Es wird allgemein erwartet, dass Apples jährliche „Back to School“-Aktion für die USA und Kanada dieser Tage startet, da sie traditionell im Juni startet. Zudem könnte Apple seine Gerätepreise anheben. Apple CEO Tim Cook hatte kürzlich in einem Interview mit dem Wall Street Journal zu verstehen gegeben, dass Preiserhöhungen aufgrund der Kosten für Arbeitsspeicher und Datenspeicher „unvermeidlich“ seien; Apple könne diese Mehrkosten nicht länger selbst tragen und müsse einen Teil davon an die Verbraucher weitergeben. In Kürze werden wir mehr wissen.

>>> Hier geht es direkt in den Apple Online Store <<<