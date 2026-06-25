Bei Apple zeichnet sich ein veränderter Fahrplan für die Mac-Prozessoren ab. Laut einem Bericht von Bloomberg kommt der reguläre M6 für die Einstiegsmodelle schon in diesem Jahr, die ursprünglich geplanten Versionen M6 Pro und M6 Max hat Apple dagegen aus dem Plan gestrichen. Die nächsten Pro- und Max-Chips gehören demnach zur M7-Reihe, deren erste Modelle 2027 kommen sollen.

Erstmals eine M-Generation ohne Pro und Max

Seit dem ersten Apple Silicon-Chip gab es von jeder Generation mindestens drei Ausführungen, den Basis-Chip sowie eine Pro- und eine Max-Variante. Beim M6 bleiben angeblich der Pro und Max aus, da Apple die leistungsstärkeren Modelle gleich der M7-Reihe zuordnet, deren Entwicklung vorgezogen wird. Dreh- und Angelpunkt der Chips sollen die KI-Fähigkeiten sein. Genau genommen will Apple mehr KI-Operationen direkt auf den Chips ausführen können, was die Abhängigkeit von der Cloud weiter reduzieren würde. Ansonsten schraubt Apple natürlich auch wieder an der allgemeinen Leistung und Effizienz.

So sieht der von Bloomberg beschriebene Fahrplan aus:

M5 Ultra: Ende 2026

M6: Ende 2026

M7: erste Jahreshälfte 2027

M7 Pro: Ende 2027

M7 Max: Ende 2027

M7 Ultra: 2028

Den Anfang macht voraussichtlich noch dieses Jahr das Einstiegsmodell des MacBook Pro mit dem M6. Der Chip soll eine Speicherbandbreite von rund 200 GB/s erreichen, was Grafikleistung, KI-Berechnungen und Videoschnitt zugutekommt. Zum Vergleich liegt der Basis-M5 bei 153 GB/s, der spätere Basis-M7 könnte 240 GB/s schaffen. Bloomberg nennt für den M6 eine überarbeitete Speicherarchitektur, eine schnellere Neural Engine, Leistungsverbesserungen über alle Prozessorkerne hinweg und eine neu gestaltete GPU mit bis zu zwölf Kernen. In vorangegangenen Gerüchten heißt es, dass der M6 als erster Apple-Chip im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt wird.

Der Basis-M6 dürfte auch in den günstigeren Modellen von Mac mini und iMac stecken sowie in kommenden Versionen des iPad Pro und iPad Air. Die teureren MacBook-Pro-Modelle und der besser ausgestattete Mac mini bekommen den M7 Pro und den M7 Max, während der Mac Studio auf M7 Max und M7 Ultra setzt.

Mac Studio bekommt vorab noch einen M5 Ultra

Für den Mac Studio plant Apple dem Bericht zufolge noch in diesem Jahr einen M5 Ultra. Dieser Chip soll 36 CPU- und 80 GPU-Kerne mitbringen, in der Spitze sind bis zu 768 GB Unified Memory möglich.

Offen bleibt, was aus dem angeblich geplanten MacBook Ultra mit OLED-Display und Touchscreen wird. Gerüchte nannten zuletzt Ende 2026 als möglichen Start, doch die dafür passenden Spitzen-Chips M7 Pro und M7 Max kommen erst Ende 2027. Ein früherer Marktstart wäre nur denkbar, wenn Apple das Gerät mit dem M6, dem M5 Max oder dem M5 Ultra ausstattet.