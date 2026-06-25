Update 25.06.2026: GTA 6 lässt sich ab sofort vorbestellen. (/Update Ende)

Grand Theft Auto VI Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich einen Download-Code in der Box, um das Spiel ab...

Bestelle vor, um das Vintage Vice City Pack zu erhalten.

Nach Jahren des Wartens nennt Rockstar Games erstmals konkrete Zahlen zu Grand Theft Auto VI. In den USA kostet die Standardausgabe 79,99 Dollar, die Ultimate Edition liegt bei 99,99 Dollar. Einen offiziellen Preis in Euro hat der Hersteller bisher nicht genannt.

GTA VI vorbestellen

Die Vorbestellphase beginnt in der Nacht zum 25. Juni um 0 Uhr. Wählen lässt sich dann zwischen PS5 und Xbox Series X/S sowie zwischen einer digitalen und einer physischen Fassung. Wer lieber zur Disc greifen möchte, wird jedoch enttäuscht. So wird der Verpackung nur ein Download-Code beiliegen. Der Vorabdownload beginnt schon am 12. November, eine Woche vor der eigentlichen Veröffentlichung am 19. November.

Den Europreis hält Rockstar bislang zurück. In den vergangenen Tagen kursierte eine Händlerliste des portugiesischen Anbieters Fnac, die fünf Versionen zwischen 89,99 und 199,99 Euro auswies. Der bekannte Leaker Billbil-kun ordnete diese Beträge allerdings als Platzhalter ein, weil die hinterlegten Produktcodes nicht zu den üblichen Take-Two-Kennungen passten. Wir gehen letztlich von einer 1:1 Umrechnung aus, womit es 79,99 Euro und 99,99 Euro werden könnten. Verlässlich wird der deutsche Preis aber erst, wenn die Stores heute Nacht die Vorbestellungen freischalten.

Vice City Paket

Die Ultimate Edition richtet sich an alle, die mehr aus der Einzelspielerkampagne herausholen wollen. Ihre Zusatzinhalte schalten sich im Lauf der Geschichte frei und reichen von Fahrzeugen, Waffen und Kleidung über Tattoos bis zu eigenen Ingame-Shops.

Wer vor dem 20. November vorbestellt, bekommt unabhängig von der Edition das Vintage Vice City Pack, eine Anspielung auf das 2002 erschienene GTA: Vice City. Enthalten sind ein ’55 Vapid Stanier, mehrere Outfits und Frisuren sowie ein Waffen-Skin. Bei digitalen Vorbestellungen kommt ein Gratismonat von Rockstars Abodienst GTA+ hinzu.

Über zehn Jahre nach GTA V

Grand Theft Auto VI erscheint mehr als ein Jahrzehnt nach GTA V, das 2013 auf den Markt kam. Der Termin rutschte mehrfach nach hinten und ist inzwischen für den 19. November 2026 angesetzt. Branchenbeobachter rechnen mit dem größten Spiel der letzten Jahre. Mehrere Studios verlegen sogar ihre eigenen Veröffentlichungen, um dem Titel auszuweichen.

Rockstar gibt die Details seit Monaten häppchenweise preis, zuletzt mit dem offiziellen Cover-Artwork. Der aktuelle Trailer zeigt die Hauptfiguren Jason und Lucia und gibt einen Eindruck von der Handlung: