Mit jedem iOS-Update spendiert Apple auch seiner AirPods-Familie neue Funktionen. Vor wenigen Wochen hat Apple iOS 27 angekündigt und gleichzeitig neue Features für seine AirPods angekündigt. Unter anderem arbeiten die AirPods zukünftig mit Siri AI zusammen und erhalten eine lang ersehnte Option zur benutzerdefinierten Equalizer-Einstellung.

iOS 27: Das sind alle neuen AirPods-Funktionen

Siri AI

Mit dem Update auf iOS 27 arbeitet die AirPods über ein verbundenes iPhone mit Siri AI zusammen, so dass ihr über die Kopfhörer Fragen bzw. Anfragen stellen könnt. Zu beachten gilt, dass Siri AI zunächst nur auf Englisch und in der EU nur auf dem Mac, der Apple Watch und Apple Vision Pro verfügbar sein wird. iPhone und iPad bleiben erst einmal außen vor. Weitere Sprachen sollen zeitnah folgen.

Benutzerdefinierter Equalizer

Jahrelang hat sich Apple dagegen entschieden, benutzerdefinierte Equalizer-Einstellungen für seine AirPods anzubieten. Das ändert sich mit iOS 27. Wenn die AirPods mit einem iPhone verbunden sind, auf dem iOS 27 läuft und die über die neueste Firmware verfügen, kann der benutzerdefinierte Equalizer über Einstellungen > [Name der AirPods] > Audio & Routing > Equalizer > Benutzerdefiniert aufgerufen werden. Es gibt Optionen zur Anpassung von Bässen, Mitten und Höhen.

Custom EQ ist für AirPods mit H2-Chip verfügbar, darunter die AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 , AirPods 4 und AirPods Max 2.

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Neues Einstellungsmenü

Wenn die AirPods mit einem iPhone verbunden sind, steht eine kompaktere Benutzeroberfläche für die Einstellungen zur Verfügung. Sie befindet sich weiterhin unter „Einstellungen“ > „AirPods“, aber alle AirPods-Funktionen sind übersichtlicher angeordnet und leichter zugänglich.

Anstelle erweiterter Menüs für Hörgesundheit, Anrufsteuerung und Gesten sind die Optionen in separaten Menüs organisiert. Apple hat die Steuerelemente logisch in Kategorien wie Audio & Routing, Hörgesundheit, Steuerung & Gesten, Live-Übersetzung, Bedienungshilfen, Akku, Wo ist? und Datenschutz zusammengefasst.

Genaue Ortung

Das Ladecase der AirPods Pro 3 unterstützt Ultrabreitband (UWB) und ist mit der Präzisionssuche des iPhones kompatibel. Mit dem Update auf iOS 27 und watchOS 27 können Sie die Präzisionssuche der AirPods Pro 3 nun auch mit einer Apple Watch nutzen.

GymKit

GymKit funktioniert mit dem iPhone unter iOS 27 und kann die von den AirPods Pro 3 erfassten Herzfrequenzdaten mit Fitnessgeräten wie Laufbändern und Indoor-Bikes synchronisieren.

Bedienungshilfen

Apple hat in iOS 27 die Namenserkennung eingeführt, sodass gehörlose oder schwerhörige Nutzer benachrichtigt werden können, wenn jemand ihren Namen nennt. Diese Funktion ist mit den Optionen für die Hörgesundheit bei den AirPods verknüpft und unterstützt weltweit mehr als 50 Sprachen.