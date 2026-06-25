Apple-Chef Tim Cook hat vergangene Woche höhere Preise für kommende Geräte angekündigt und die Lage bei den Bauteilkosten als unhaltbar beschrieben. Ein neuer Analystenbericht von J.P. Morgan zeichnet für das iPhone 18 Pro nun ein deutlich entspannteres Bild.

Aufschlag von 50 bis 100 Dollar erwartet

Bis vor Kurzem gingen die meisten Analysten davon aus, dass sich das iPhone 18 Pro preislich kaum vom iPhone 17 Pro entfernen würde. Ming-Chi Kuo etwa rechnete damit, dass das Basismodell gleich teuer bleibt und nur die größeren Speichervarianten teurer werden.

Diese Annahme geriet vergangene Woche ins Wanken, als sich Tim Cook gegenüber dem Wall Street Journal ungewöhnlich offen zu unvermeidbaren Preiserhöhungen äußerte. Cook zufolge versucht Apple seit Längerem, die stark gestiegenen Komponentenkosten von den Kunden fernzuhalten. Inzwischen ist die Lage nach seiner Darstellung aber nicht mehr tragbar. Das Wall Street Journal leitete daraus ab, dass das iPhone 18 Pro bei 1.399 Dollar oder darüber einsteigen könnte, statt bei 1.099 Dollar wie beim iPhone 17 Pro. Grundlage der Rechnung waren Apples übliche Margen sowie die erwarteten Mehrkosten für Arbeitsspeicher, Speicherplatz und Kamerakomponenten.

Der jüngste Bericht von J.P. Morgan klingt versöhnlicher. Wie Max Weinbach unter Berufung auf die Investmentbank schreibt, dürften die Aufschläge niedriger ausfallen als bislang angenommen. J.P. Morgan hält demnach schon einen Anstieg von rund 50 Dollar für denkbar. Die höheren Speicherkosten will Apple den Angaben zufolge an anderer Stelle wieder ausgleichen, unter anderem durch den Wechsel auf ein eigenes Modem. Insgesamt rechnet die Bank mit einem Aufschlag zwischen 50 und 100 Dollar.

Sollten sich diese Zahlen bestätigen, fiele die Erhöhung deutlich milder aus, als viele derzeit befürchten. Cooks Warnung ließe sich dann auch als Taktik verstehen. Wer die Kundschaft auf das Schlimmste vorbereitet, lässt einen moderaten Aufschlag am Ende wie eine gute Nachricht aussehen.