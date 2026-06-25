Apple arbeitet möglicherweise an einem eigenen smarten Ring. Der Leaker Kosutami berichtet auf X von einem Gerät namens „iRing“, das sich beim Konzern in Entwicklung befinden soll. Bislang überlässt Apple dieses Segment der Gesundheits-Wearables anderen Herstellern wie Oura und Samsung.

Konkurrenz für Oura und Samsung Galaxy Ring

Während Kosutami in seinem ersten Post zum Thema lediglich von der Entwicklung eines „iRing“ spricht, präzisiert er in einem weiteren Post, dass das Gerät gegen den Oura Ring und den Samsung Galaxy Ring antreten soll. Wie weit Apples Projekt fortgeschritten ist, blieb dabei ebenso offen wie alle weiteren technischen Angaben.

Die Apple Watch zählt für Apple zu den erfolgreichsten Produktlinien und beherrscht den Smartwatch-Markt. Dennoch haben kompaktere Gesundheitstracker in den letzten Jahren immer mehr an Boden gewonnen, von den Ringen aus dem Hause Oura bis zu Fitness-Bändern wie WHOOP und Fitbit.

Bereits 2024 hieß es, dass Apple in den nächsten Jahren einen „Connected Ring“ auf den Markt bringen könnte, um mit Samsung zu konkurrieren. Damals schien eine günstigere Apple Watch SE jedoch wahrscheinlicher, aber der Erfolg der Smart Rings und die gestiegenen Produktionskosten könnten Apple die nötigen Argumente liefern, diesem „Connected Ring“ tatsächlich grünes Licht zu geben.

Für einen Vorstoß in diese Richtung spricht auch die jüngste Umstrukturierung im Konzern. Seit Ende 2025 verantwortet Eddy Cue die Gesundheitssparte und drängt Berichten zufolge auf eine offensivere Strategie in diesem Bereich. Ein vergleichsweise günstiges Wearable wäre eine Möglichkeit, neue Käuferschichten zu erreichen, gerade weil Apple die Preise vieler anderer Geräte zuletzt angehoben hat. Sollte das Projekt wirklich existieren, könnte eine Markteinführung jedoch noch einige Jahre auf sich warten lassen.