Apple hat im Rahmen der eröffnenden Keynote zur Worldwide Developers Conference 2026 nicht nur Siri AI angekündigt, sondern auch eine zugehörige Siri-App. Diese verwendet standardmäßig Siri. Allerdings könnt ihr jederzeit auch schnell und einfach zu ChatGPT wechseln.

Siri-App ermöglicht unter iOS 27 einfachen Wechsel zwischen Siri und ChatGPT

Vorab sei gesagt, dass Siri AI zum Start nur auf Englisch und in der EU nur unter macOS, visionOS und watchOS zur Verfügung stehen wird. iPhone und iPad bleiben zunächst außen vor. Weitere Sprachen sollen schnell folgen.

iOS 17 bietet eine eigenen Siri-AI-App, die euch eine Benutzeroberfläche bietet, die ihr von anderen Chatbots kennt, einschließlich eines Texteingabefelds, Unterstützung für Bild- und Dateianhänge sowie eines Menüs zum Zugriff auf frühere Konversationen. Standardmäßig setzt die Siri-AI-App auf Siri. Allerdings könnt ihr auch schnell zu ChatGPT wechseln, indem ihr das Eingabefeld lange drückt und dann auf „Fragen…“ tippt, so 9to5Mac.

Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem die Nutzer zwischen Siri und ChatGPT wählen können. Hier könnte Apple zukünftig auch weitere Chatsbots anbieten.

Eine wichtige Einschränkung besteht jedoch: Der Gesprächskontext wird beim Wechsel des Chatbot-Anbieters nicht übertragen. Das bedeutet in der Praxis, dass ChatGPT keine zuvor mit Siri ausgetauschten Nachrichten einsehen kann und Siri nicht auf den von ChatGPT bearbeiteten Teil des Gesprächs zugreifen kann.

Außerdem führt das Schließen und erneute Öffnen der App derzeit dazu, dass sie wieder zu Siri wechselt, selbst in laufenden Unterhaltungen, in denen ChatGPT ausgewählt war. Es ist unklar, ob es sich dabei um einen Fehler in der iOS 27 Beta oder um beabsichtigtes Verhalten handelt.