In Kürze starten die Sommerferien in den ersten Bundesländern. Die Hauptreisezeit beginnt und in diesem Zusammenhang gibt die Deutsche Telekom bekannt, dass 5G-Roaming für 15 weitere Länder und Regionen ermöglicht wird.

Telekom bietet jetzt 5G-Roaming in mehr als 120 Ländern

Mit dem Ferienstart in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnt an diesem Wochenende die bundesweite Hauptreisezeit. Viele Anwender möchten auch im Urlaub nicht aufs mobile Surfen und Streamen verzichten. Um Kunden noch besser zu unterstützen, hat die Deutsche Telekom weitere 5G-Roaming Abkommen getroffen.

Telekom-Kunden können 5G jetzt in mehr als 120 Ländern und Gebieten weltweit nutzen. Dafür hat die Telekom Roaming-Vereinbarungen mit Betreibern von rund 300 5G-Netzen geschlossen. Neu hinzugekommen beim 5G-Roaming sind in dieser Sommersaison 15 weitere Länder und Gebiete: Algerien, Armenien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Moldau, Peru, Ruanda, Réunion, Samoa, Serbien, Sri Lanka, Tonga, Uganda, Ukraine und Uruguay.

Mit eurer deutschen SIM-Karte könnt ihr innerhalb der EU, in Norwegen, Island und Liechtenstein sowie in Großbritannien und der Schweiz ohne zusätzliche Gebühren im 5G-Netz der Partnerunternehmen surfen. Seit Jahresanfang 2026 sind zudem die Länder Ukraine und Moldau Teil des Roamings ohne Extrakosten. Für Reisen außerhalb der EU könnt ihr mit den Roaming-Pässen der Telekom unkompliziert und preiswert im Ausland surfen und telefonieren. Die Telekom bietet dafür verschiedene Travel & Surf Pässe an. In den aktuellen Telekom-Tarifen stehen je nach Tarif bis zu 50 GB pro Jahr für die mobile Datennutzung in zahlreichen Reiseländern weltweit zur Verfügung.