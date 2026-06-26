Apple hat gestern seinen Online Store vom Netz genommen. Als dieser nach rund einer Stunde wieder erreichbar war, wurde deutlich, dass es sich nicht nur um klassische Wartungsarbeiten gehandelt hat, sondern dass die Preise für verschiedene Produkte – so wie kürzlich angekündigt – erhöht wurden.

Apple erklärt die Preiserhöhung für seine Produkte

Apple hat die Preise für allerhand Produkte erhöht. Betroffen sind unter anderem das iPad Air, iPad Pro, MacBook Air, MacBook Neo, MacBook Pro, Mac Studio, Mac mini, iMac, HomePod, HomePod mini und Apple TV 4K. iPhone und Apple Watch blieben zunächst außen vor.

In einem Statement gegenüber verschiedenen US-Medien hat sich Apple noch einmal zur Preiserhöhung geäußert und erklärt, dass das Unternehmen die Preise aufgrund des anhaltenden Mangels an Speicherchips angehoben hat. Dieser Engpass sei auf den Ausbau von Rechenzentren mit leistungsstarken KI-Servern durch verschiedene Unternehmen zurückzuführen. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hat zu drastisch steigenden Preisen für RAM- und SSD-Speicherchips geführt, die in einer Vielzahl von Apple-Produkten zum Einsatz kommen.

Es heißt

Die Unterhaltungselektronikbranche steht vor einer beispiellosen Herausforderung. Die rasante Ausbreitung von KI-Rechenzentren hat zu einem enormen Nachfrageschub bei Speicherkomponenten geführt. Noch nie zuvor haben wir einen derart starken und schnellen Preisanstieg bei Komponenten erlebt. Bislang haben wir unsere Kunden vor diesen Auswirkungen geschützt, doch nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir beginnen müssen, die Preise für eine Reihe von Produkten anheben – so auch heute bei iPad und Mac. Wir wissen, dass dies keine erfreuliche Nachricht ist, und arbeiten unermüdlich an Lösungen.

Die Formulierung „beginnen müssen“ lässt darauf schließen, dass zu einem späteren Zeitpunkt weitere Anpassungen folgen. Gut möglich, dass Apple im Herbst parallel zur Einführung neuer iPhone- und Apple Watch Modelle die Preise für diese Produkte ebenso anheben wird. Andererseits deutet Apples Aussage, man arbeite „unermüdlich an Lösungen“, darauf hin, dass die Preise letztlich wieder sinken könnten.

Apple ist nicht das erste und einzige Unternehmen, welches seine Preise aufgrund der Speicherkrise anheben muss. Auch Microsoft, Samsung, Lenovo, HP, Dell und weitere Hersteller haben bereits die Preise angehoben.