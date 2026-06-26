Wir blicken traditionell kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Neben neuen Episoden zu bereits gestarteten Serien, steht ab sofort die zweite Staffel von „Camp Snoopy“ auf dem Apple Video-Streaming-Dienst bereit.

Apple TV: „Camp Snoopy – Staffel 2“ ist gestartet

Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die erste Staffel zu Camp Snoopy auf Apple TV lief. Damals kündigten die Verantwortlichen bereits an, dass die Animationsserie in die zweite Staffel geschickt wird. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und die Kinder- und Familienserie startet.

In der zweiten Staffel freuen sich Snoopy und die Beagle Scouts auf unbeschwerte Tage in der malerischen Landschaft von Camp Spring Lake. Begleitet Snoopy und die Vögel zusammen mit Charlie Brown und dem Rest der Peanuts-Bande auf ihren Wanderungen, beim Schwimmen und Springen durch die Natur. Sie erleben jede Menge Spaß und Abenteuer, suchen nach der scheuen Heckenkröte, bauen riesige Sandburgen und diskutieren über die Vorzüge von Hotdogs und Hamburgern.

Auch wenn es sich in erster Linie um eine Kinder- und Familienserie handelt, sind auch viele ältere Zuschauer Fans von Snoopy und den Peanuts. Neben „Camp Snoopy“ gibt es viele weitere Peanuts-Inhalte auf Apple TV. Apple TV ist nämlich die exklusive Streaming-Heimat für alles rund um die Peanuts, inkl. Specials und klassischer Peanuts-Folgen. Dies wird durch eine erweiterte Partnerschaft mit WildBrain, Peanuts Worldwide und Lee Mendelson Film Productions bis 2030 ermöglicht.

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Zur Einstimmung auf die neue Staffel haben wir euch den passenden Trailer eingebunden.