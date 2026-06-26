Nachdem Apple Chef Tim Cook kürzlich Preiserhöhungen in Aussicht gestellt hatte, hat der Hersteller aus Cupertino diese am heutigen Tag umgesetzt. Nachdem wir euch bereits auf Preisanpassungen bei verschiedenen iPad- und MacBook-Modellen hingewiesen haben, geht es nun mit drei Home-Produkten weiter.

Apple erhöht die Preise von Apple TV 4K, HomePod und HomePod mini

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Apple seine Preise nach oben anpasst. Apple CEO Tim Cook hatte es kürzlich angedeutet und nun hat Apple erste Maßnahmen umgesetzt. Nicht nur verschiedene iPad- und Mac-Modelle werden aufgrund der anhaltenden Speicherkrise teurer, auch im Home-Bereich hat der Hersteller an der Preisschraube gedreht.

Für den HomePod mini zahlt ihr ab sofort 139 Euro statt 109 Euro. Für den HomePod werden zukünftig 399 Euro statt 349 Euro fällig und der Preis von Apple TV 4K klettert von 169 Euro auf 229 Euro.

iPhone und Apple Watch bleiben von der jüngsten Preisanpassung noch verschont. Wir können uns gut vorstellen, dass beim Modell-Wechsel im September Preiserhöhungen vorgenommen werden.