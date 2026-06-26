Passend zum Wochenende startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen. Mit dabei sind dieses Mal jede Menge aktuelle Filme, darunter Hamnet, Cold Storage, Hunting Season und mehr.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen können auch hier nur Prime-Mitglieder die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es bei Amazon. Es lohnt sich, das Angebot durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige aktuelle (2026) Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Hamnet (2026, Drama, IMDb 7,8)

„Hamnet erzählt die bewegende Geschichte von Liebe und Verlust, die Shakespeare zu seinem zeitlosen Meisterwerk Hamlet inspiriert hat.“

Besetzung: Jessie Buckley, Paul Mescal, Joe Alwyn, Justine Mitchell, Emily Watson, David Wilmot, Freya Hannan-Mills, Dainton Anderson, James Skinner, Louisa Harland u. a.

Shadow Chase (2026, Action, IMDb 7,0)

„Martial-Arts-Legende Jackie Chan zeigt in diesem explosiven Actionthriller, dass er nichts verlernt hat! Als Ex-Überwachungsspezialist Wong wird er aus dem Ruhestand gerissen, um mit einer Elitetruppe skrupellose Cyberkriminelle zu jagen. Eine unberechenbare Verfolgung durch Macau beginnt, bei dem Wong seinen Instinkt gegen die technologisch überlegenen Gegenspieler unter Beweis stellen muss.“

Besetzung: Jackie Chan, Tony Leung Ka-Fai, Zhang Zifeng, Wen Junhui, Ci Sha u. a.

Food, Inc. 2 (2026, Dokumentation, IMDb 6,9)

„Die Fortsetzung der bahnbrechenden Dokumentation Food, Inc. zeigt den Kampf für ein faires, nachhaltiges Lebensmittelsystem gegen mächtige Konzerne, die weiterhin das Lebensmittelsystem dominieren – auf Kosten von Umwelt, Gesundheit und fairen Arbeitsbedingungen.“

Besetzung: Michael Pollan, Gerardo Reyes Chávez, Eric Schlosser, Tony Thompson, Sarah Lloyd, Zack Smith, Cory Booker, Jon Tester, Marion Nestle, Carlos Monteiro u. a.

Cold Storage (2026, Horror, IMDb 6,0)

„Das Ende der Welt wird krank: Im Action-Thriller vom Produzenten von „Zombieland“ geraten Teacake (Joe Keery) und Naomi (Georgina Campbell) in die heftigste Nachtschicht ihres Lebens, als ein tödlicher Pilz-Parasit aus einer alten Militärbasis ausbricht und Lebewesen in zombieähnliche Kreaturen verwandelt. Mit einem Anti-Bioterror-Agent (Liam Neeson) kämpfen sie um ihr Leben – und die Menschheit.“

Besetzung: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson, Lesley Manville, Sosie Bacon, Aaron Heffernan u. a.

Hunting Season (2026, Action, IMDb 5,8)

„Bowdries Leben und das seiner Tochter verändert sich für immer, als die blutüberströmte January an ihr Flussufer gespült wird. Sie ist auf der Flucht vor Alejandro, dem grausamen Anführer eines mächtigen Kartells, der sie zum Schweigen bringen will. Auf sich selbst gestellt und von der Außenwelt abgeschnitten, muss Bowdrie die Bestie in sich wecken, um seine Tochter zu beschützen.“

Besetzung: Mel Gibson, Shelley Hennig, Sofia Hublitz, A.J. Buckley, Jordi Mollà, Rob Moran, James DuMont, Rocky Myers, Oliver Trevena, Lola Manzini u. a.

Zeugen der Wahrheit (2026, Action, IMDb 4,2)

„Berührendes Weltkriegs-Drama mit David Kross nach wahren Begebenheiten: Im Januar 1942 wagen polnisch-jüdische Häftlinge den Ausbruch aus dem ersten Vernichtungslager der Nazis. Solomon (Oliver Jackson-Cohen) und Michael (Jeremy Neumark Jones) setzen ihr Leben aufs Spiel, um als Augenzeugen des Holocausts die Welt vor dem Schrecken zu warnen.“

Besetzung: Oliver Jackson-Cohen, Jeremy Neumark Jones, Anton Lesser, David Kross, Michael Epp, Michael C. Fox, George Lenz, Charlie MacGechan u. a.