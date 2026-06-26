Die Massenproduktion der OLED-Panels für zwei lang erwartete Apple-Produkte hat begonnen: das erste iPad mini mit OLED-Display sowie das kommende MacBook Pro mit OLED-Panel. Das berichtet das koreanische Branchenportal ETNews.

iPad mini: Samsung liefert exklusiv

Samsung Display hat demnach bereits in diesem Monat mit der Massenproduktion der OLED-Panels für das nächste iPad mini begonnen. Das Gerät soll auf den A19-Pro-Chip setzen und noch im Laufe des Jahres erscheinen – ein genauer Termin ist bislang nicht bekannt, ein Launch im Herbst 2026 gilt jedoch als wahrscheinlich.

OLED ersetzt damit im iPad mini die bisher eingesetzte LCD-Technologie und bringt die üblichen Vorteile mit sich: höherer Kontrast, tiefere Schwarzwerte und eine bessere Energieeffizienz. Apple hatte OLED beim iPad erstmals 2024 beim iPad Pro eingeführt – das iPad mini wäre das zweite iPad-Modell mit dieser Technologie.

MacBook Pro: Produktion startet im Juli

Die OLED-Panel-Produktion für das MacBook Pro soll laut ETNews im Juli anlaufen – zeitgleich mit dem Start von Samsungs neuer 8.6-Generation-OLED-Fertigungslinie. Auch hier fungiert Samsung Display als exklusiver Lieferant, mit einer geschätzten Liefermenge von rund 2 Millionen Einheiten in diesem Jahr.

Das überarbeitete MacBook Pro soll laut Bloomberg-Redakteur Mark Gurman und Analyst Ming-Chi Kuo als erster Mac überhaupt mit Touchscreen erscheinen. Als möglichen Markennamen bringt MacRumors das Label „MacBook Ultra“ ins Gespräch. Der Launch wird gegen Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet – je nachdem, wie gut Apple die branchenweiten Engpässe bei Speicherchips meistert.

BOE erneut außen vor

Chinas Displayhersteller BOE ist in der Lieferkette für Apples Herbst-Lineup 2026 erneut nicht vertreten – nach Qualitätsproblemen bei den iPhone-17-Pro-Displays, die im vergangenen Jahr zu erheblichen Lieferverzögerungen geführt hatten. Samsung und LG teilen sich stattdessen die gesamte OLED-Versorgung für Apples diesjährige Produktlinie.