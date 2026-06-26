Es gibt eine neue Wasserstandsmeldung von Vodafone zum Glasfaser-Ausbau. So hat das Düsseldorfer Unternehmen bestätigt, dass mittlerweile mehr als 30 Millionen Haushalte Gigabit-Internet von Vodafone nutzen können.

Vodafone: Gigabit-Internet jetzt für mehr als 30 Millionen Haushalte

Vodafone treibt den Ausbau seines Gigabit-Netzes weiter voran und erreicht damit immer mehr Haushalte in Deutschland. Neue Glasfaseranschlüsse, der Ausbau durch das Joint Venture OXG sowie die Wiederaufnahme der Vermarktungskooperation mit Deutsche Glasfaser haben die Reichweite des Gigabit-Angebots deutlich erhöht.

Seit Ende Mai kann Vodafone nach eigenen Angaben rund 30,9 Millionen Haushalte und Unternehmen mit Gigabit-schnellem Internet versorgen. Das entspricht einem Zuwachs von etwa 1,2 Millionen erreichbaren Haushalten gegenüber April. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet die erneute Zusammenarbeit mit Deutsche Glasfaser, durch die Vodafone zusätzliche FTTH-Anschlüsse vermarkten kann.

Parallel dazu investiert das Unternehmen weiterhin in die Modernisierung seines Kabel-Glasfasernetzes. Im Mai wurden bundesweit 200 Segmentierungs- und Fiber-Deep-Maßnahmen abgeschlossen. Durch diese technischen Aufrüstungen wird die Anzahl der Haushalte, die sich einen Netzabschnitt teilen, reduziert und die Glasfaser näher an die Kundinnen und Kunden herangeführt. Das erhöht sowohl die verfügbare Kapazität als auch die Stabilität der Anschlüsse.

Von den im Mai umgesetzten Maßnahmen profitieren rund 70.000 Haushalte, die nun eine verbesserte Netzqualität und eine höhere Leistungsfähigkeit ihrer Kabel-Glasfaseranschlüsse nutzen können. Damit setzt Vodafone den Ausbau seiner Gigabit-Infrastruktur sowohl im Glasfaser- als auch im bestehenden Kabelnetz konsequent fort.