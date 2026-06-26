WhatsApp arbeitet weiterhin an der Verbesserung seines Messenger. Nun haben die Verantwortlichen eine neue Funktion freigeschaltet, die in unseren Augen sinnvoll erscheint. Es geht um die Suche innerhalb von WhatsApp-Kanälen. Sucht ihr nach einer spezifischen Information innerhalb eines Kanals, sollte dies nun deutlich komfortabler über die Bühne gehen. Anstatt durch den kompletten Nachrichtenstrom scrollen zu müssen, könnt ihr euch der Suche bedienen.

WhatsApp: Suche innerhalb von Kanälen jetzt möglich

Die Android-Version von WhatsApp bietet bereits seit längerem die Möglichkeit, dass Anwender innerhalb von Kanälen gezielt nach Informationen suchen können. Nun führt der Messenger die Neuerung auch für iPhone-Nutzer ein. Wie wir es von WhatsApp gewohnt sind, schalten die Verantwortlichen das Feature nicht direkt für alle Nutzer frei, sondern rollen dieses Schritt für Schritt aus. Solltet ihr bei euch die Funktion noch nicht vorfinden, dann habt etwas Geduld.

Mit Hilfe der WhatsApp-Kanälen könnt ihr Herstellern, News-Seiten, Vereinen, Blogs etc. folgen, um euch zu verschiedenen Themen auf dem Laufenden zu bleiben. Kanalmeldungen erfolgen einseitig, es handelt sich somit um eine Ein-Wege-Kommunikation. Ihr könnt Nachrichten weiterleiten oder darauf reagieren, antworten könnt ihr jedoch nicht. Je nachdem wieviele Nachrichten euer geflogen Kanalbetreiber veröffentlicht, kann es schwierig sein, Inhalte zu finden. Aus diesem Grund wird seitens WhatsApp nun die Kanalsuche eingeführt, um bei langen Nachrichtenströmen gezielt nach Informationen suchen zu können.