Heute ist der letzte Tag der Amazon Prime Days 2026. Ein Angebot darf dabei nicht fehlen und so möchten wir euch kurz und knapp auf WISO Steuer 2026 (für Steuerjahr 2025) hinweisen. Es gibt noch zahlreiche Kunden, die ihre Steuererklärung für das vergangene Jahr noch nicht erledigt haben. WISO Steuer 2026 (für Steuerjahr 2025) wird vorübergehend für nur 21,84 Euro angeboten und unterstützt euch komfortable bei eurer Steuererklärung.

WISO Steuer 2026 (für Steuerjahr 2025) vorübergehend nur 21,84 Euro

Bis Mitternacht (26. Juni 2026, 23:59 Uhr) laufen die Amazon Prime Day Deals. Dabei reduziert Amazon Produkte aus nahezu allen Produktkategorien. Auf einen speziellen Deal haben wir schon gewartet. Konkret handelt es sich um WISO Steuer 2026 (für Steuerjahr 2025).

Auch wenn die aktuellen Temperaturen nicht gerade dazu einladen, seine Steuererklärung zu machen, können wir euch nur empfehlen, euch WISO Steuer 2026 schon jetzt einmal für 21,84 Euro (statt 44,99 Euro) zu sichern. Ganz einfach: Software wird nicht schlecht. Ihr schnappt euch jetzt WISO 2026 zum Tiefpreis und erledigt bei nächster Gelegenheit eure Steuererklärung. Immerhin beläuft sich die durchschnittliche Rückerstattung auf 1674 Euro.

WISO Steuer Mac 2026 wurde im Vergleich zur Vorgängerversion punktuell verbessert und auf das Steuerjahr 2025 vorbereitet. Dank implementierter Steuer-Automatik ist die Steuererklärung mit WISO 2026 einfacher denn je. Mit an Bord sind natürlich auch hunderte Steuer-Tipps, über 150 Videos mit Tipps rund um Ihre Steuererklärung. Steuer-Ratgeber für die optimale Erstattung und mehr