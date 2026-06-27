Seit längerem wird darüber spekuliert, dass Apple „demnächst“ ein neues High-End MacBook Ultra mit OLED-Touchscreen-Display aus den Markt bringen wird. Neuesten Informationen zufolge wird Apple bei diesem Modell auf den M5 Pro und M5 Max setzen.

Apples MacBook Ultra soll M5 Pro und M5 Max Chips erhalten

Mark Gurman von Bloomberg ist zu Ohren gekommen, dass das neue High-End MacBook zwischen Ende dieses und Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen und die bereits bekannten M5 Pro und M5 Max Chips (statt ihrer M6 Pendants) verwenden soll. Wie das MacBook Pro wird auch das Touchscreen-MacBook mit 14- und 16-Zoll-Display erhältlich sein (Codenamen „K114“ und „K116“). Das Gerät zeichnet sich außerdem durch ein neues Design und die „Dynamic Island“ im iPhone-Stil aus. Preislich soll das MacBook Ultra oberhalb des MacBook Pro angesiedelt sein.

Einen Tag zuvor berichtete der Apple-Insider, dass die geplanten M6 Pro und M6 Max überspringen und das Unternehmen stattdessen auf die leistungsstärkeren M7 Pro und M7 Max setzen wird. Die M7-Chipserie soll speziell für rechenintensive KI-Anwendungen entwickelt worden sein und über verbesserte neuronale Beschleuniger, eine optimierte Grafikleistung sowie eine höhere Speicherbandbreite verfügen. Ein neues Einsteiger-MacBook Pro mit dem M6-Chip soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.