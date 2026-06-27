Mehrere bekannte Leaker rechnen damit, dass Apples iPhone 18 Pro und das erste faltbare iPhone im September zu höheren Preisen starten als bislang erwartet. Der Account „Fixed Focus Digital“ hält auf Weibo eine Preiserhöhung beim iPhone 18 Pro für gesetzt. Das faltbare Modell könnte laut dem Leaker sogar 10 bis 20 Prozent über den bisherigen Schätzungen liegen.

Teurer als erwartet

Bislang ordnete Bloombergs Mark Gurman das faltbare iPhone in den USA jenseits der 2.000-Dollar-Marke ein, womit es das bisher teuerste iPhone wäre. Der Analyst Ming-Chi Kuo hält Preise unter 2.000 Dollar für ausgeschlossen und nennt sogar mehr als 2.500 Dollar als denkbar. Kämen die von „Fixed Focus Digital“ genannten 10 bis 20 Prozent obendrauf, läge selbst die niedrigste Prognose über 2.099 Dollar, größere Speichervarianten könnten die 3.000 Dollar übersteigen.

Beim iPhone 18 Pro nennt der Leaker „Digital Chat Station“ einen chinesischen Startpreis von 9.999 statt bisher 8.999 Yuan, ein Plus von rund elf Prozent. Höher fällt die Schätzung des Leakers „Instant Digital“ aus, die das 256GB-Pro-Max bei 10.999 oder 11.499 Yuan sieht. Auf die US-Preise übertragen käme das iPhone 18 Pro auf etwa 1.220 Dollar, das Pro Max auf 1.300 bis 1.400 Dollar.

Hinter den Aufschlägen stehen die gestiegenen Bauteilkosten. TechInsights schätzt, dass Apple für die 12 GB Arbeitsspeicher im iPhone 17 Pro etwa 39 Dollar zahlte. Im iPhone 18 Pro könnten daraus 145 Dollar werden, was die Materialrechnung um rund ein Viertel anhebt. Mit dem teureren Kamerasystem taxiert das Wall Street Journal den Startpreis auf 1.399 Dollar oder mehr. Erst diese Woche hat Apple die Preise vieler Produkte erhöht, ausgenommen das iPhone, die AirPods und die Apple Watch.