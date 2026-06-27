Bis Apple das iPhone 18 und iPhone 18e auf den Markt bringen wird, dürften noch einige Monate vergehen. Während iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro und iPhone Ultra für Herbst 2026 erwartet werden, sollen iPhone 18 und iPhone 18e im Frühjahr 2027 angekündigt werden. Nichtsdestotrotz gibt es schon allerhand Gerüchte zu den Non-Pro-Modellen. Nun gibt es zarte Hinweise darauf, wieviel RAM Apple den „günstigeren“ Modellen der iPhone 18 Familie verpassen wird.

iPhone 18 und iPhone 18e könnten 9GB RAM erhalten

Glaubt man den Informationen des renommierten Analysten Ming-Chi Kuo, so werden sowohl das iPhone 18 als auch das iPhone 18e künftig mit 9 GB RAM ausgestattet werden. Das wäre ein Plus von 1 GB gegenüber den aktuellen Basismodellen. Interessant ist dabei vor allem die technische Umsetzung. Dem Bericht zufolge soll Apple beim A20-Chip auf ein neues Speicherlayout setzen, das insgesamt 9 GB Arbeitsspeicher ermöglicht. Die zusätzlichen Reserven dürften vor allem Apples wachsenden KI-Ambitionen zugutekommen

Bereits in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass Apple Intelligence vergleichsweise hohe Hardware-Anforderungen mit sich bringt. So führte Apple beim iPhone 16 erstmals durchgängig 8 GB RAM ein, um die neuen KI-Funktionen zu unterstützen.

iOS 27 will bring tighter system-level integration with Apple Intelligence. My latest industry checks suggest Apple’s lower-end 1H27 iPhones, powered by the A20 chip, will move to 9GB DRAM (1.5GB × 6 dies), up from 8GB (2GB × 4 dies) in the current A19 models, to keep the system… — 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) June 26, 2026

Mit 9 GB RAM könnten die für Frühjahr 2027 erwarteten Modelle besser auf kommende Siri- und Apple-Intelligence-Funktionen vorbereitet werden. Gleichzeitig dürfte der zusätzliche Speicher auch beim Multitasking und bei anspruchsvollen Apps Vorteile bringen.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass Apple bei seinen Standardmodellen – ebenso wie bei den Pro-Modellen – auf 12GB RAM setzen wird. Schlussendlich müssen wir abwarten, wieviel Arbeitsspeicher Apple seinen Geräten verpasst. Wir gehen davon aus, dass die Pro-Modelle 12GB erhalten, ob dies auch für die Standard-Modelle gilt, wird sich zeigen.