Die Apple Stores gehören heute zu den erfolgreichsten Einzelhandelskonzepten der Welt. Einen entscheidenden Anteil daran hatte neben Steve Jobs auch der frühere Apple-Retailchef Ron Johnson. In einem neuen Interview spricht Johnson erstmals seit längerer Zeit ausführlich darüber, wie die ersten Apple Stores entstanden und welche Rolle Jobs dabei spielte.

Steve Jobs war tief in die Entwicklung eingebunden

Johnson beschreibt Jobs als äußerst anspruchsvollen, aber gleichzeitig visionären Partner. Während der Entwicklung der ersten Apple Stores soll Jobs jede Woche die Fortschritte überprüft und regelmäßig neue Ideen eingebracht haben. Die beiden arbeiteten eng zusammen, um ein Einkaufserlebnis zu schaffen, das sich deutlich von klassischen Elektronikmärkten unterschied.

Damals galt die Entscheidung, eigene Apple Stores zu eröffnen, in der Branche als riskant. Viele Experten bezweifelten, dass ein Computerhersteller erfolgreich ein eigenes Filialnetz betreiben könnte. Die Geschichte verlief bekanntlich anders: Die Apple Stores entwickelten sich zu einem zentralen Bestandteil der Marke und erzielen bis heute außergewöhnlich hohe Umsätze pro Quadratmeter.

Selbst die Genius Bar war zunächst umstritten

Interessant ist auch ein Blick hinter die Kulissen. Johnson erinnert daran, dass selbst die heute ikonische Genius Bar zunächst auf Skepsis stieß. Jobs soll die Idee anfangs sogar für wenig erfolgversprechend gehalten haben. Erst nach weiteren Diskussionen überzeugte Johnson seinen Chef davon, dass technisch versierte Mitarbeiter durchaus Kunden beraten und unterstützen könnten. Die Genius Bar wurde später zu einem der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Apple Stores.

Die erfolgreichsten Geschäfte der Branche

Rückblickend zeigt sich Johnson stolz auf das gemeinsam Erreichte. Trotz der hohen Erwartungen und des intensiven Arbeitsstils von Steve Jobs sei es gelungen, die „produktivsten Geschäfte der Welt“ aufzubauen. Tatsächlich gelten die Apple Stores bis heute als Maßstab für den stationären Einzelhandel und wurden von zahlreichen Unternehmen als Vorbild genutzt.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach der Eröffnung des ersten Apple Stores wird deutlich, wie eng Steve Jobs und Ron Johnson bei der Entwicklung des Konzepts zusammenarbeiteten. Viele Ideen, die damals als ungewöhnlich galten – von offenen Verkaufsflächen bis zur Genius Bar – prägen das Einkaufserlebnis bis heute. Die aktuellen Erinnerungen von Johnson liefern damit einen spannenden Blick auf ein Kapitel der Apple-Geschichte, das den Konzern nachhaltig verändert hat.