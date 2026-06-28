Einmal im Monat gibt Disney+ einen Ausblick darauf, was Abonnenten im Folgemonat erwartet. Nun hat der Video-Streaming-Dienst die Neuheiten für Juli 2026 veröffentlicht, die wir gerne an euch weiterreichen möchten.

Neu auf Disney+: Juli 2026

Disney+ bietet vermutlich für jeden etwas: brandneue Serien, Blockbuster-Filme und exklusive Originals sowie Live-Fußball unter den Marken: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX und ESPN. Streamt Blockbuster-Filme, brandneue Originals, exklusive Hit Serien und Live-Sport.

Disney+: Neustarts

1. Juli

Marvel Animation „X-Men 97” – Staffel 2 (Marvel)

Flex X Cop – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)

Abandonados: Im Stich gelassen – Staffel 1 (OV/UT) (Hulu)

Would you marry me – Staffel 1 (Hulu)

3. Juli

The Simpsons: Simpsley (Disney+ Exclusive Episode)

4. Juli

The Husband – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)

5. Juli

National Geographics „Hammerhaie hautnah mit Bertie Gregory” (National Geographic)

8. Juli

Squatters: Get the F*** out of my House – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)

Bluey Sammlung – Staffel 1 (Disney)

Shifting Gears – Staffel 2 (Disney)

14. Juli

R.J. Decker – Staffel 1 (Hulu)

15. Juli

Grey’s Anatomy – Staffel 22 (Neue Episoden)

The Cult of NatureBoy – Staffel 1 (OV/UT) (Hulu)

17. Juli

Descendants: Wicked Wonderland (Disney)

20. Juli

King of the Hill – Staffel 15

22. Juli

9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9 (Neue Episoden)

23. Juli

National Geographics „Pompeji mit Tom Hiddleston” (National Geographic)

27. Juli

Furious – Staffel 1 (Hulu)

Disney: Neue Katalog-Titel

1. Juli

Dirty Dancing

Paper & Glue

Sir Alex Ferguson: Nie aufgeben

The Sparks Brothers

3. Juli

National Geographics „Weiße Haie vor Kanada“ (National Geographic)

8. Juli

National Geographics „Haiangriffen auf der Spur“ – Staffel 1 (National Geographic)

Naruto – Staffel 3

Sofia die Erste: Königliche Zauberschule – Staffel 1 (Disney)

Sofia die Erste: Magische Freunde (Kurzgeschichten) – Staffel 1 (Disney)

15. Juli

National Geographics „Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller“ – Staffel 5 (National Geographic)

Waustelle – Alle Pfoten packen an – Staffel 2 (Disney)

SuperKitties – Staffel 3 (Neue Episoden) (Disney)

Liar – Staffel 1

Charlotte Link – Die Betrogene

Monsieur Blake zu Diensten

Giant Little Ones

Jesus Rolls – Niemand verarscht Jesus

So ist das Leben – Life Itself

Liebe ist…

Die Macht des Bösen

Mr. Holmes

Rebel in the Rye

Romance & Cigarettes

A United Kingdom – Ihre Liebe verändert die Welt

Immer Ärger mit Grandpa

Die Frau in Gold

20. Juli

Beyblade X – Staffel 2

22. Juli