Einmal im Monat gibt Disney+ einen Ausblick darauf, was Abonnenten im Folgemonat erwartet. Nun hat der Video-Streaming-Dienst die Neuheiten für Juli 2026 veröffentlicht, die wir gerne an euch weiterreichen möchten.
Neu auf Disney+: Juli 2026
Disney+ bietet vermutlich für jeden etwas: brandneue Serien, Blockbuster-Filme und exklusive Originals sowie Live-Fußball unter den Marken: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX und ESPN. Streamt Blockbuster-Filme, brandneue Originals, exklusive Hit Serien und Live-Sport.
Disney+: Neustarts
1. Juli
- Marvel Animation „X-Men 97” – Staffel 2 (Marvel)
- Flex X Cop – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)
- Abandonados: Im Stich gelassen – Staffel 1 (OV/UT) (Hulu)
- Would you marry me – Staffel 1 (Hulu)
3. Juli
- The Simpsons: Simpsley (Disney+ Exclusive Episode)
4. Juli
- The Husband – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)
5. Juli
- National Geographics „Hammerhaie hautnah mit Bertie Gregory” (National Geographic)
8. Juli
- Squatters: Get the F*** out of my House – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)
- Bluey Sammlung – Staffel 1 (Disney)
- Shifting Gears – Staffel 2 (Disney)
14. Juli
- R.J. Decker – Staffel 1 (Hulu)
15. Juli
- Grey’s Anatomy – Staffel 22 (Neue Episoden)
- The Cult of NatureBoy – Staffel 1 (OV/UT) (Hulu)
17. Juli
- Descendants: Wicked Wonderland (Disney)
20. Juli
- King of the Hill – Staffel 15
22. Juli
- 9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9 (Neue Episoden)
23. Juli
- National Geographics „Pompeji mit Tom Hiddleston” (National Geographic)
27. Juli
- Furious – Staffel 1 (Hulu)
Disney: Neue Katalog-Titel
1. Juli
- Dirty Dancing
- Paper & Glue
- Sir Alex Ferguson: Nie aufgeben
- The Sparks Brothers
3. Juli
- National Geographics „Weiße Haie vor Kanada“ (National Geographic)
8. Juli
- National Geographics „Haiangriffen auf der Spur“ – Staffel 1 (National Geographic)
- Naruto – Staffel 3
- Sofia die Erste: Königliche Zauberschule – Staffel 1 (Disney)
- Sofia die Erste: Magische Freunde (Kurzgeschichten) – Staffel 1 (Disney)
15. Juli
- National Geographics „Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller“ – Staffel 5 (National Geographic)
- Waustelle – Alle Pfoten packen an – Staffel 2 (Disney)
- SuperKitties – Staffel 3 (Neue Episoden) (Disney)
- Liar – Staffel 1
- Charlotte Link – Die Betrogene
- Monsieur Blake zu Diensten
- Giant Little Ones
- Jesus Rolls – Niemand verarscht Jesus
- So ist das Leben – Life Itself
- Liebe ist…
- Die Macht des Bösen
- Mr. Holmes
- Rebel in the Rye
- Romance & Cigarettes
- A United Kingdom – Ihre Liebe verändert die Welt
- Immer Ärger mit Grandpa
- Die Frau in Gold
20. Juli
- Beyblade X – Staffel 2
22. Juli
- Die Bergretter – Staffel 17
- Crystal Wall – Staffel 1
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