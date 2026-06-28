Disney+: Das ist neu im Juli 2026

| 18:33 Uhr | 0 Kommentare

Einmal im Monat gibt Disney+ einen Ausblick darauf, was Abonnenten im Folgemonat erwartet. Nun hat der Video-Streaming-Dienst die Neuheiten für Juli 2026 veröffentlicht, die wir gerne an euch weiterreichen möchten.

Neu auf Disney+: Juli 2026

Disney+ bietet vermutlich für jeden etwas: brandneue Serien, Blockbuster-Filme und exklusive Originals sowie Live-Fußball unter den Marken: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX und ESPN. Streamt Blockbuster-Filme, brandneue Originals, exklusive Hit Serien und Live-Sport.

Disney+: Neustarts

1. Juli

  • Marvel Animation „X-Men 97” – Staffel 2 (Marvel)
  • Flex X Cop – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)
  • Abandonados: Im Stich gelassen – Staffel 1 (OV/UT) (Hulu)
  • Would you marry me – Staffel 1 (Hulu)

3. Juli

  • The Simpsons: Simpsley (Disney+ Exclusive Episode)

4. Juli

  • The Husband – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)

5. Juli

  • National Geographics „Hammerhaie hautnah mit Bertie Gregory” (National Geographic)

8. Juli

  • Squatters: Get the F*** out of my House – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)
  • Bluey Sammlung – Staffel 1 (Disney)
  • Shifting Gears – Staffel 2 (Disney)

14. Juli

  • R.J. Decker – Staffel 1 (Hulu)

15. Juli

  • Grey’s Anatomy – Staffel 22 (Neue Episoden)
  • The Cult of NatureBoy – Staffel 1 (OV/UT) (Hulu)

17. Juli

  • Descendants: Wicked Wonderland (Disney)

20. Juli

  • King of the Hill – Staffel 15

22. Juli

  • 9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9 (Neue Episoden)

23. Juli

  • National Geographics „Pompeji mit Tom Hiddleston” (National Geographic)

27. Juli

  • Furious – Staffel 1 (Hulu)

Disney: Neue Katalog-Titel

1. Juli

  • Dirty Dancing
  • Paper & Glue
  • Sir Alex Ferguson: Nie aufgeben
  • The Sparks Brothers

3. Juli

  • National Geographics „Weiße Haie vor Kanada“ (National Geographic)

8. Juli

  • National Geographics „Haiangriffen auf der Spur“ – Staffel 1 (National Geographic)
  • Naruto – Staffel 3
  • Sofia die Erste: Königliche Zauberschule – Staffel 1 (Disney)
  • Sofia die Erste: Magische Freunde (Kurzgeschichten) – Staffel 1 (Disney)

15. Juli

  • National Geographics „Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller“ – Staffel 5 (National Geographic)
  • Waustelle – Alle Pfoten packen an – Staffel 2 (Disney)
  • SuperKitties – Staffel 3 (Neue Episoden) (Disney)
  • Liar – Staffel 1
  • Charlotte Link – Die Betrogene
  • Monsieur Blake zu Diensten
  • Giant Little Ones
  • Jesus Rolls – Niemand verarscht Jesus
  • So ist das Leben – Life Itself
  • Liebe ist…
  • Die Macht des Bösen
  • Mr. Holmes
  • Rebel in the Rye
  • Romance & Cigarettes
  • A United Kingdom – Ihre Liebe verändert die Welt
  • Immer Ärger mit Grandpa
  • Die Frau in Gold

20. Juli

  • Beyblade X – Staffel 2

22. Juli

  • Die Bergretter – Staffel 17
  • Crystal Wall – Staffel 1

Kategorie: Apple

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