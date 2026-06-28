Apple bringt laut Bloombergs Mark Gurman noch in diesem Jahr einen neuen Mac Studio, der im Kern aber nur neue Chips bieten soll. Für 2028 plant Apple angeblich einige größere Änderungen für den Mac Studio.

M5 Max, M5 Ultra und M7 Ultra

Der aktuelle Mac Studio kam Anfang 2025 auf den Markt und arbeitet mit dem M4 Max und M3 Ultra. Gerade im oberen Leistungsbereich ist das Gerät damit nicht mehr taufrisch. Der M3 Ultra stammt schließlich aus einer älteren Generation. Die kommende Version soll diesen Rückstand mit einem Upgrade auf den M5 Max und M5 Ultra ausgleichen.

Der 2026er Mac Studio sollte ursprünglich zur WWDC auf den Markt kommen, doch Apple musste laut Gurman den Zeitplan anpassen. Trotz der Planänderung hält Apple weiterhin an einem Release für dieses Jahr fest, auch wenn der Markt derzeit denkbar ungünstig ist. Wer in den vergangenen Monaten einen Mac Studio kaufen wollte, hatte die angespannte Marktlage bereits zu spüren bekommen. So ziehen sich aufgrund der Speicherkrise die Lieferzeiten in die Länge und die Preise steigen auf Rekordhöhen.

Für 2028 ist ein Mac Studio mit M7 Ultra vorgesehen. Bei der M6-Generation verzichtet Apple einem Bericht zufolge auf die schnellsten Varianten, geplant ist also nur ein Basis-M6. Demnach wird es einen M6 Pro, Max oder Ultra nicht geben. Über den Chip hinaus arbeitet Apple für den 2028er Mac Studio laut Gurman an internen Änderungen am Gehäuse. Dazu gehört ein verbesserter Kühlkörper, der die Wärmeabfuhr unter Last verbessert. Weitere größere Neuerungen für das M7-Modell hält Gurman zwar für möglich, erinnert aber auch daran, dass Apple seine Desktop-Designs gerne über viele Jahre beibehält.