WhatsApp passt seine iPad-App weiter an Apples aktuelle Designsprache an. In der neuesten Beta-Version integriert Meta erstmals das Liquid-Glass-Design, das Apple mit iPadOS 26 eingeführt hat. Nutzer können sich damit auf eine modernisierte Oberfläche mit mehr Transparenz und flüssigeren Animationen freuen.

Neue Optik orientiert sich an iPadOS 26

Die überarbeitete Benutzeroberfläche übernimmt zahlreiche Designelemente von Apples Betriebssystem. Dazu gehören transparente Bedienelemente, schwebende Menüs und weichere Animationen, die sich dynamisch an den Bildschirminhalt anpassen. Ziel ist es, dass sich WhatsApp optisch nahtlos in iPadOS 26 einfügt.

Auch die Navigationsleiste wurde überarbeitet, so WABetaInfo. Sie wirkt leichter und moderner, während einzelne Schaltflächen den typischen Glas-Effekt erhalten. Insgesamt soll die App dadurch harmonischer mit den übrigen System-Apps aussehen.

Nach dem iPhone jetzt das iPad

Die Einführung kommt nicht überraschend. Bereits vor einigen Wochen begann Meta damit, das Liquid-Glass-Design schrittweise für WhatsApp auf dem iPhone auszurollen. Nun folgt die Anpassung für die iPad-Version, während gleichzeitig auch die Mac-App optisch modernisiert wird.

Noch befindet sich das neue Design im Beta-Test. Kleinere Änderungen bis zur finalen Veröffentlichung sind daher durchaus möglich. Erfahrungsgemäß lässt Meta neue Oberflächen zunächst von TestFlight-Nutzern ausprobieren, bevor sie weltweit verteilt werden.

Meta setzt auf Apples neue Designsprache

Mit der Anpassung gehört WhatsApp zu den ersten großen Drittanbieter-Apps, die Apples neue Designrichtlinien umfassend übernehmen. Das unterstreicht, wie schnell Entwickler das neue Erscheinungsbild von iOS und iPadOS übernehmen, um ihren Apps ein moderneres und konsistenteres Aussehen zu verleihen.

Kurzum: Meta arbeitet konsequent daran, WhatsApp an Apples aktuelles Design anzupassen. Nach dem iPhone hält das Liquid-Glass-Design nun auch Einzug auf dem iPad. Die neue Oberfläche wirkt moderner und fügt sich deutlich besser in iPadOS 26 ein. Wann die überarbeitete Version für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.