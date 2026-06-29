Apple plant für kommende Produkte die Einführung neuer OLED-Panels, die ein wesentlich wesentlich breiteres Farbspektrum darstellen können. Genannt werden unter anderem zukünftige Modelle des MacBook Pro, iMac und iPad Pro.

Apple plant erweiterten Farbraum für zukünftige MacBook Pro, iMac und iPad Pro

In einem aktuellen Bericht von TrendForce heißt es, dass Apple verbesserte OLED-Displays für seine Produkte plant. Es heißt, dass die neuen Panels 95 Prozent des BT.2020-Farbstandards abdecken, der ein deutlich breiteres Farbspektrum beschreibt als der DCI-P3-Standard, den Apples Bildschirme derzeit anstreben.

Konkret bedeutet das sattere und präzisere Rot-, Grün- und Blautöne. Um diese intensiveren Farben zu erzielen, ist eine genauere Steuerung des vom Display emittierten Lichts sowie eine höhere Energieeffizienz erforderlich. TrendForce geht daher davon aus, dass der Wettbewerb im OLED-Markt in der nächsten Runde weniger von bekannten Spezifikationen wie Helligkeit und Dicke, sondern vielmehr von einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Farbwiedergabe, Stromverbrauch und Gesamtleistung bestimmt wird.

Im Jahr 2024 führte Apple beim iPad Pro die OLED-Technologie. Beim MacBook Pro soll es Ende 2026 oder Anfang 2027 der Fall sein. Um den größeren Farbraum zu erreichen, verändern die Panelhersteller die chemische Zusammensetzung der Schicht in jedem Pixel, die das Licht erzeugt. Sie gehen von einem einfacheren Rezept zu komplexeren Designs über, die die Energie effizienter zwischen den Materialien weiterleiten.

Wann der erweiterte Farbraum bei den genannten Modellen zur Verfügung gestellt werden soll, bleibt abzuwarten.