Apple baut sein Entwickler-Ökosystem weiter aus und hat die App Play übernommen. Die Anwendung, die 2025 mit einem Apple Design Award in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet wurde, richtet sich vor allem an Designer und Entwickler, die interaktive App-Prototypen erstellen möchten.

Interaktive Prototypen ohne Programmieraufwand

Play ermöglicht es, Benutzeroberflächen für iPhone- und Mac-Apps visuell zu entwerfen und deren Funktionen direkt zu testen. Die App basiert auf SwiftUI und erlaubt es, interaktive Prototypen zu erstellen, ohne zunächst umfangreichen Code schreiben zu müssen. Anschließend lassen sich die Projekte in Xcode exportieren und dort weiterentwickeln.

Apple selbst beschrieb Play als ein leistungsstarkes und gleichzeitig leicht zugängliches Werkzeug, das Design- und Entwicklungsteams bei der Zusammenarbeit unterstützt. Genau diese enge Verzahnung von Design und Entwicklung dürfte auch einer der Gründe für die Übernahme gewesen sein.

Keine klassische Firmenübernahme

Interessant ist, dass Apple offenbar nicht das gesamte Unternehmen übernommen hat. Bereits im Februar informierte der Konzern die Europäische Kommission darüber, dass bestimmte Vermögenswerte von Rabbit 3 Times – dem Entwickler hinter Play – übernommen werden. Gleichzeitig erhält Apple das Recht, ausgewählte Mitarbeiter einzustellen. Dieses Vorgehen wird häufig als sogenanntes „Acqui-hire“ bezeichnet, bei dem vor allem Know-how und Fachkräfte im Mittelpunkt stehen.

Im Zuge der Transaktion wurde Play bereits aus dem App Store entfernt. Ob und in welcher Form die Funktionen künftig in Apples Entwicklerwerkzeuge integriert werden, ist bislang nicht bekannt.

Passt zu Apples Swift-Offensive

Die Übernahme reiht sich in eine Serie von Maßnahmen ein, mit denen Apple die Swift-Plattform weiter stärkt. Erst vor Kurzem hatte der Konzern den Swift Package Index übernommen und angekündigt, das Projekt als Open Source fortzuführen. Mit Play sichert sich Apple nun zusätzlich ein Werkzeug, das den Einstieg in die App-Entwicklung vereinfachen und den Umgang mit SwiftUI verbessern könnte.

Mit der Übernahme von Play investiert Apple erneut in sein Entwickler-Ökosystem. Zwar ist noch unklar, wie die Technologie künftig eingesetzt wird, doch vieles spricht dafür, dass Funktionen der preisgekrönten App langfristig ihren Weg in Xcode oder andere Entwicklerwerkzeuge finden könnten. Für Entwickler wäre das ein weiterer Schritt hin zu einer noch engeren Verzahnung von Design und Programmierung.