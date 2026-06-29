Apple sucht offenbar nach Wegen, die Folgen der anhaltenden Speicherchip-Knappheit abzufedern. Laut einem Bericht der Financial Times hat das Unternehmen die Trump-Regierung um Zustimmung gebeten, Speicherchips des chinesischen Herstellers ChangXin Memory Technologies (CXMT) beziehen zu dürfen. Das Unternehmen steht auf einer Pentagon-Liste von Firmen, denen Verbindungen zum chinesischen Militär nachgesagt werden.

Steigende Speicherpreise setzen Apple unter Druck

Der Vorstoß kommt nicht überraschend. Erst vor wenigen Tagen hatte Apple die Preise zahlreicher Produkte angehoben und die Entscheidung mit stark gestiegenen Kosten für RAM- und Speicherchips begründet. Apple Chef Tim Cook hatte bereits wenige Tage erklärt, dass Preissteigerungen angesichts der aktuellen Marktlage kaum vermeidbar seien.

Hintergrund ist vor allem der weltweite KI-Boom. Große Technologieunternehmen investieren massiv in Rechenzentren und kaufen enorme Mengen an Speicherchips auf. Dadurch sind die Preise für DRAM- und NAND-Speicher in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen.

Politisch sensibles Thema

Rechtlich ist Apple derzeit nicht grundsätzlich daran gehindert, mit CXMT zusammenzuarbeiten. Allerdings könnte eine solche Partnerschaft politische Konsequenzen nach sich ziehen. CXMT wird in den USA wegen möglicher Verbindungen zur chinesischen Armee kritisch betrachtet, und mehrere Politiker haben bereits vor einer engeren Zusammenarbeit mit dem Unternehmen gewarnt.

Dem Bericht zufolge hat Apple bereits vor mehreren Wochen Gespräche mit Vertretern der US-Regierung aufgenommen. Ob die gewünschte Zustimmung tatsächlich erteilt wird, ist derzeit jedoch offen.

Apple sucht nach Alternativen

Bislang bezieht Apple Speicherchips vor allem von Unternehmen wie Samsung, SK Hynix und Micron. Die aktuelle Situation zeigt jedoch, wie stark die gesamte Branche unter den steigenden Kosten leidet. Sollte Apple zusätzliche Lieferanten erschließen können, könnte das helfen, die Versorgung zu sichern und den Kostendruck zumindest teilweise zu reduzieren.

Apple steht vor einem schwierigen Spagat zwischen Kostenkontrolle, Versorgungssicherheit und geopolitischen Risiken. Die Anfrage an die US-Regierung verdeutlicht, wie angespannt die Lage auf dem Speichermarkt inzwischen ist. Ob Apple künftig tatsächlich RAM-Chips von CXMT einsetzen darf, dürfte nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch aufmerksam verfolgt werden.