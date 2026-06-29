Der Wettbewerb um die besten KI- und Hardware-Experten nimmt weiter Fahrt auf. Nun verliert Apple erneut einen hochrangigen Manager an OpenAI. Laut einem Bericht von Bloomberg verlässt Paul Meade, der zuletzt die Entwicklung der Vision-Pro-Plattform sowie von Apples Smart-Glasses-Projekt verantwortete, das Unternehmen und wechselt zu OpenAI.

Wichtige Rolle bei Vision Pro und Smart Glasses

Bei einem Mitarbeiterzahl von über 100.000 ist es mehr oder weniger an der Tagesordnung, dass regelmäßig Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und gleichzeitig neue Mitarbeiter dazustoßen. Nun verlässt ein hochrangiger Mitarbeiter das Unternehmen.

Meade gehört zu den erfahrenen Hardware-Managern bei Apple. Nachdem Mike Rockwell Anfang des Jahres die Leitung der Siri-KI übernahm, übernahm Meade die Führung der Vision Products Group. In dieser Funktion war er unter anderem für die Weiterentwicklung der Apple Vision Pro und der noch unveröffentlichten Smart Glasses verantwortlich.

Bei OpenAI soll Meade künftig im Hardware-Team arbeiten, das derzeit den Einstieg des KI-Unternehmens in den Gerätemarkt vorbereitet. Damit verstärkt OpenAI seine Ambitionen, neben Software künftig auch eigene Hardware-Produkte zu entwickeln.

OpenAI wirbt weiter gezielt Apple-Talente ab

Meades Wechsel ist kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten hat OpenAI bereits mehrere erfahrene Apple-Mitarbeiter verpflichtet. Apple versucht dem Trend entgegenzuwirken und hatte Berichten zufolge einigen Mitarbeitern sogar hohe Aktienboni angeboten, um sie im Unternehmen zu halten. Trotzdem gelingt es OpenAI weiterhin, Schlüsselpersonen aus Cupertino abzuwerben.

Die Personalwechsel verdeutlichen, wie intensiv der Wettbewerb um Experten für künstliche Intelligenz und Hardware inzwischen geworden ist. Gerade Unternehmen wie Apple und OpenAI investieren derzeit Milliarden in neue KI-Produkte und benötigen dafür erfahrene Ingenieure und Führungskräfte.

Auswirkungen auf Apple

Für Apple kommt der Abgang zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an der nächsten Generation seiner Spatial-Computing-Produkte und entwickelt parallel KI-Funktionen für Siri sowie neue Hardware-Kategorien. Der Verlust eines erfahrenen Managers dürfte die laufenden Projekte zwar nicht grundsätzlich gefährden, zeigt aber, wie hart der Konkurrenzkampf um Spitzenkräfte inzwischen geworden ist.

Kurzum: Mit Paul Meade verliert Apple erneut einen wichtigen Manager an OpenAI. Der Wechsel unterstreicht die wachsenden Hardware-Ambitionen des KI-Unternehmens und zeigt gleichzeitig, dass Apple seine führenden Entwickler und Führungskräfte trotz attraktiver Anreize nicht immer halten kann. Der Kampf um die klügsten Köpfe der Branche dürfte sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen.