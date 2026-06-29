Es hatte sich vor ein paar Tagen bereits angedeutet, nun ist es soweit. Apple hat die finale Version von iOS 26.5.2 und iPadOS 26.5.2 freigegeben. Neue Funktionen? Fehlanzeige. Vielmehr hat sich Apple um Bugs gekümmert.

iOS 26.5.2 & iPadOS 26.5.2 sind da

Nach dem größeren Update auf iOS 26.5 hatte Apple bereits mit iOS 26.5.1 ein erstes Bugfix-Update für das iPhone veröffentlicht. iPadOS 26.5.1 wurde hingegen ausgelassen. Nun gibt es das nächste Bugfix-Update. Dieses Mal allerdings für das iPhone und iPad. Kurzum: Apple hat vor wenigen Augenblicken iOS 26.5.2 und iPadOS 26.5.2 veröffentlicht. Wie eingangs erwähnt, solltet ihr keine neuen Funktionen erwarten. Apple hat ausschließlich unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. Exemplarisch heißt es für das iPhone in den Release Notes

Dieses Update enthält Sicherheitskorrekturen fur dein iPhone.

Das Update könnt ihr in gewohnter Manier über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installieren.

Parallel dazu arbeitet Apple bereits an iOS 26.6, iPadOS 26.6 sowie iOS 27 und iPadOS 27. Hierzu hat Apple bereits erste Beta-Versionen freigegeben. Während die X.6 Updates zeitnah zu erwarten sind, werden iOS 27 und iPadOS 27 im September veröffentlicht.