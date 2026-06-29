Apple wird 2026 in vier seiner wichtigsten Produktkategorien Marktanteile hinzugewinnen und in drei davon den höchsten Wert seiner Geschichte erreichen. Das prognostiziert das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research. Den Rekord erwartet es bei iPhone, Mac und iPad, während auch die Apple Watch zulegt.

Apple kommt besser durch die Speicherkrise als die Konkurrenz

Counterpoint führt die Zuwächse darauf zurück, dass Apple die steigenden Speicherpreise besser verkraftet als seine Wettbewerber. Die hohen Margen im Premiumsegment fangen die gestiegenen Speicherkosten besser ab als die schmalen Gewinnspannen der Anbieter im günstigeren Preissegment. Zudem reagiert Apples kaufkräftige Kundschaft auf Preisaufschläge weniger empfindlich, heißt es in dem Bericht.

Beim iPhone soll der Anteil um zwei Prozentpunkte auf 25 Prozent steigen, beim iPad von 35 auf 39 Prozent. Der Mac und die Apple Watch legen jeweils drei Punkte zu und kommen auf 12 beziehungsweise 23 Prozent.

Den Smartphone-Rekord erreicht Apple sogar bei gleichbleibenden iPhone-Auslieferungen. Die meisten anderen Hersteller müssen laut Counterpoint zweistellige Rückgänge hinnehmen und heben ihre Preise an, um die Margen zu halten, während Apple die iPhone-Preise bisher nicht angetastet hat.

Beim iPad sollen neue Einsteiger- und iPad-mini-Modelle die Nachfrage über mehrere Preisklassen stützen, während der Tablet-Markt wegen Lagerkorrekturen und Speicherengpässen schrumpft. Auf dem Mac-Markt, der insgesamt um 11 Prozent nachgibt, wächst Apple dank des MacBook Neo gegen den Trend. Der Smartwatch-Markt legt nur um 1 Prozent zu, doch dank der ganzjährig verfügbaren Apple Watch Ultra 3 und SE 3 wächst Apple stärker.

Pikant ist, dass Apple nur einen Tag nach dem Bericht die Preise für Mac, iPad und weitere Geräte anhob, iPhone und Apple Watch aber vorerst verschonte. Laut Apple arbeitet der Konzern mit Hochdruck an einer Lösung für die Bauteilknappheit und schließt weitere Preiserhöhungen nicht aus.