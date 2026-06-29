Ein angebliches Foto des iPhone 18 Pro Mainboards ist aufgetaucht – und es verrät einige Details über den kommenden A20 Pro Chip. Demnach setzt Apple auf eine neue Packaging-Technologie, die spürbare Leistungssteigerungen gegenüber dem Vorgänger bringen soll.

Bild eines iPhone 18 Pro Logic Boards aufgetaucht

Das Bild wurde von den Weibo-Accounts „WHYLAB“ und „Ice Universe“ geteilt und zeigt den A20 Pro scheinbar in TSMCs neuer Packaging-Architektur namens Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Bislang nutzte Apple sogenannte Package-on-Package-Designs (PoP), bei denen der DRAM direkt auf dem Prozessor sitzt – ein Ansatz, der zwar Latenzen reduziert und Energie spart, aber auch zu Wärmekonzentration führt.

Beim WMCM-Design wandert der DRAM hingegen seitlich neben das Package. Das soll die thermische Kopplung zwischen Prozessor und Arbeitsspeicher verringern und die Wärmeabfuhr bei anhaltenden Workloads verbessern. Zusätzlich kommt LPDDR6-Speicher mit einem 96-Bit-Speicherbus zum Einsatz – das verspricht mehr Bandbreite bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch.

Die Chipgröße soll in etwa der des A19 Pro entsprechen, allerdings fällt die Neural Processing Unit (NPU) deutlich größer aus – ein klares Zeichen, dass Apple bei der KI-Performance ordentlich nachlegt.

Das geleakte Bild ist bislang nicht offiziell bestätigt, doch die WMCM-Technologie wird in der Gerüchteküche seit Längerem für iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und das erste faltbare iPhone gehandelt. Alle drei Modelle sollen außerdem auf TSMCs neuen 2nm Prozess (N2) setzen, der bis zu 15 Prozent mehr Leistung und 30 Prozent bessere Effizienz gegenüber den A19-Chips bieten soll.

Neu eingeführt werden beim N2-Prozess zudem sogenannte SHPMIM-Kondensatoren (Super-High-Performance Metal-Insulator-Metal) für die Stromversorgung, die die Kapazitätsdichte gegenüber der Vorgängergeneration mehr als verdoppeln. In Kombination mit WMCM soll das die Gesamtleistung steigern sowie Energieversorgung und -effizienz verbessern.

Gerüchten zufolge setzt Apple neben dem A10 Pro Chip beim iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und das iPhone Ultra auf 12 GB RAM, eine 48-Megapixel-Hauptkameras und Apples C2-Modem. Die drei genannten Modelle sollen im September 2026 angekündigt werden, während das iPhone 18 und iPhone 18e im Frühjahr 2027 folgen sollen.