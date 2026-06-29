Ab sofort steht die dritte Beta zu iOS 26.6 und iPadOS 26.6 auf den Apple Servern bereit. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und eingetragene Entwickler erhalten eine weitere Möglichkeit, sich mit den kommenden X.6 Updates zu beschäftigen.

iOS 26.6 & iPadOS 26.6: Beta 3 ist da

Ab sofort steht die Beta 3 zu iOS 26.6 und iPadOS 26.6 zur Verfügung. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sich eingetragene Entwickler ein zweites Mal mit einer Vorabversion des kommenden X.6 Updates auseinandersetzen können. Die Installation erfolgt direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates.

Wir möchten euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Die Neuerungen, die die kommenden X.6 Updates mit sich bringen, sind überschaubar. Apple arbeitet offenbar daran, euch zu informieren, wenn die maximale Anzahl blockierter Kontakte erreicht wird. Zudem gibt es die üblichen Bugfixes und Leistungsverbesserungen.

Inwiefern Apple mit der Beta 3 neue Funktionen implementiert hat, ist noch nicht überliefert. Sobald uns diese Erkenntnisse vorliegen, werden wir nachberichten.