Bis Apple das iPhone 18e auf den Markt bringen wird, werden. noch ein paar Monate vergehen. Nach derzeitigen Stand, soll das neue Einsteiger-iPhone im Frühjahr 2027 erscheinen und – genau wie das iPhone 17e – kein ProMotion-Display erhalten. Wirklich überraschen käme diese Entscheidung seitens Apple allerdings nicht.

Apple plant kein ProMotion-Display für das iPhone 18e

Leaker Digital Chat Station hat auf Weibo über Apples Produktpläne gesprochen und ist dabei unter anderem auf das kommende Einsteiger-iPhone eingegangen. Demnach wird Apple beim iPhone 18e auf das gleiche 60Hz Low-TemperaturePolycrystalline Silicon (LTPS) TFT-Panel wie beim iPhone 17e setzen.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Apple beim iPhone 18e weiterhin auf eine 120Hz Bildwiederholrate sowie die Always-On-Display-Technologie verzichtet. Wirklich überraschend käme diese Entscheidung allerdings nicht, da Apple zu den „normalen“ iPhone 18 Modelle schlicht und einfach Abstriche machen muss, um Kosten zu sparen und die Geräte zu differenzieren.

Gestützt wird diese Behauptung durch einen Bericht aus Korea, der Anfang dieses Jahres aufkam und davon sprach, dass Apple erst ab der vierten Generation seiner „e“-Serie auf ein LTPO-Panel setzt. Der Einsatz dieser Technologie würde es dem Display technisch ermöglichen, die Bildwiederholrate dynamisch zwischen 1 Hz und 120 Hz anzupassen.