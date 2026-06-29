In den letzten Jahren hat sich Apple regelmäßig den Monat September ausgeguckt, um neue iPhone-Flagschiffe anzukündigen. Auch wenn uns noch ein paar wenige Monate von den neuen iPhone-Modellen trennen rückt fas große Apple Herbst-Event langsam aber sicher näher. Mark Gurman hat nun einen konkreten Terminhinweis geliefert. Demnach ist Mittwoch, der 9. September, der wahrscheinlichste Termin für die Keynote, auf der Apple das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max, sowie das erste faltbare iPhone Ultra vorstellen dürfte.

Warum ein Mittwoch?

Üblicherweise hält Apple seine September-Keynotes dienstags. In diesem Jahr fällt jedoch der Labor Day auf Montag, den 7. September – ein US-amerikanischer Feiertag, der Reisen für Medienvertreter und Apple-Mitarbeiter erschwert. Um ausreichend Anreisezeit zu gewährleisten, könnte Apple den Event-Tag um einen Tag nach hinten verschieben. Gurman nannte sowohl Dienstag, den 8., als auch Mittwoch, den 9. September als mögliche Termine – mit leichtem Vorteil für den Mittwoch.

Vorbestellungen möglicherweise schon am 10. September

Auf X deutete Gurman zudem an, dass Apple die Vorbestellungen bereits am Donnerstag, den 10. September öffnen könnte – einen Tag nach der Keynote. Normalerweise startet Apple Vorbestellungen freitags, doch ein Mittwoch-Event würde den gewohnten Rhythmus verschieben.

Was wird erwartet?

Anders als in den Jahren zuvor könnte Apple und diesem Jahr einen neuen Weg bei der Ankündigung neuer iPhone-Modelle beschreiten. Allgemein wird erwartet, dass der Hersteller im September das iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max sowie ein faltbares iPhone (iPhone Ultra?) ankündigen wird. Dazu könnte sich das iPhone Air 2 gesellen.

Das „normale“ iPhone 18 und das iPhone 18e sollen nicht mehr im Herbst erscheinen, sondern erst im Frühjahr 2027 angekündigt werden. Einen offiziellen Termin hat Apple bislang nicht bestätigt. Diese dürfte allerdings auch erst im Laufe des August bekannt gegeben werden.