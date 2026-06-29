Apple hat soeben die finale Version von macOS 26.5.2 freigegeben. Damit steht am heutigen Abend nicht nur ein neues Update für das iPhone und das iPad zur Verfügung, sondern auch für den Mac. Neue Funktionen solltet ihr allerdings nicht erwartet, vielmehr kümmert sich Apple um Bugfixes.

Apple gibt macOS 26.5.2 frei

Ab sofort könnt ihr könnt ihr macOS 26.5.2 herunterladen. Das Ganze funktioniert in gewohnter Manier direkt am Mac unter Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen und verweisen direkt auf die Release-Notes. Dort heißt es