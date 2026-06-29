Das erste Halbjahr 2026 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Dies nimmt o2 bzw. Telefónica Deutschland zum Anlass, um über den Ausbau des Mobilfunknetzes zu informieren. In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden rund 4500 Ausbauprojekte umgesetzt.

o2 informiert über Ausbau des Mobilfunknetzes

Telefónica Deutschland hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Ausbau seines Mobilfunknetzes im ersten Halbjahr 2026 beschleunigt hat. So wurden von Januar bis Juni 2026 rund 4500 Ausbauprojekte umgesetzt. Im Vorjahreszeitraum waren es „nur“ ca. 3500 Maßnahmen).

Besonders deutlich zeigt sich das höhere Ausbautempo beim Bau neuer Standorte. Im ersten Halbjahr 2026 nahm Telefónica Deutschland mehr als 500 neue Mobilfunkstandorte mit 4G/5G in Betrieb, die nun digitale Anwendungen ermöglichen – deutlich mehr als im ersten Halbjahr 2025.

Telefónica Deutschland hat im ersten Halbjahr 2026 nicht nur den Ausbau seines Mobilfunknetzes beschleunigt, sondern auch die Kapazität der bestehenden Infrastruktur deutlich erhöht. Mit mehr als 2.500 Kapazitätsupgrades setzte das Unternehmen rund ein Drittel mehr Maßnahmen um als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ziel dieser Aufrüstungen ist es, die Netzleistung insbesondere dort zu steigern, wo viele Menschen gleichzeitig auf mobile Daten zugreifen.

Von den Kapazitätserweiterungen profitieren vor allem stark frequentierte Bereiche wie Innenstädte, Verkehrsknotenpunkte, Gewerbegebiete, Veranstaltungsorte sowie beliebte Freizeit- und Erholungsgebiete. Dort sorgt die zusätzliche Netzkapazität für höhere Datenraten, eine stabilere Verbindung und eine bessere Nutzererfahrung auch bei hoher Auslastung.