Ward ihr schon einmal in der Situation, dass ihr mit jemanden über WhatsApp chatten wolltet, demjenigen allerdings nicht eure Telefonnummer anvertrauen wolltet? Genau dieses „Problem“ geht WhatsApp nun an. Ab heute startet der Messenger die Möglichkeit zur Reservierung von WhatsApp-Benutzernamen. Die Funktion wird schrittweise eingeführt und steht aktuell noch nicht allen Nutzern zur Verfügung.

WhatsApp startet Reservierung von Benutzernamen

Eine Telefonnummer ist etwas sehr Persönliches und man möchte nicht unbedingt jemanden, der neu in euer Leben tritt, direkt seine Telefonnummer geben. Manchmal möchte man einfach nur chatten, ohne jemandem seine Nummer geben zu müssen. Dies gilt sowohl für Einzelchats als auch für Gruppenchats. Aus diesem Grund führt WhatsApp Benutzernamen ein. Ab dieser Woche könnt ihr Benutzernamen reservieren, die ihr dann später im Jahr verwendet könnt, wenn die Funktion offiziell eingeführt wird. Bei über drei Milliarden Menschen auf WhatsApp dürfte es allerdings zahlreiche Namensüberschneidungen geben. Entweder ihr sucht euch einen freien Benutzernamen aus und nutzt den Benutzernamen-Generator, der einen individuellen Namen für euch generiert.

Um euch das erste Mal über einen Benutzernamen zu kontaktieren, benötigt euer Gegenüber euren exakten Namen. Es gibt keine Suchmöglichkeit und kein Verzeichnis. Damit ihr kontrollieren könnt, wer euch auf WhatsApp über euren Benutzernamen erreichen kann, hat der Messenger einen optionalen Benutzernamenschlüssel entwickelt, den andere kennen müssen, um euch eine Nachricht zu senden.

Sobald die Benutzernamen offiziell eingeführt wurden, wird eure Telefonnummer nicht mehr angezeigt, wenn ihr einer Person oder einem Unternehmen zum ersten Mal eine Nachricht sendet, sofern ihr euren Benutzernamen aktiviert habt.

Das Reservieren eures optionalen Benutzernamens dauert nur wenige Sekunden in der neuesten Version von WhatsApp: Öffne Einstellungen -> Konto -> Benutzername. Denkt dran, noch steht die Funktion nicht allen Nutzern zur Verfügung.