Apple stellt im Herbst 2026 voraussichtlich weniger neue iPhones vor als gewohnt. Gerüchten zufolge kommen mit dem iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und iPhone Ultra nur drei Modelle. Das Standard-iPhone 18 und das iPhone Air 2 verschiebt Apple dagegen auf den Anfang des kommenden Jahres. 2027 könnte damit das Jahr werden, in dem Apple so viele neue iPhones vorstellt wie nie zuvor. Der Leaker Digital Chat Station hat auf Weibo eine passende Liste veröffentlicht, die sechs Modelle auf zwei Starttermine verteilt.

Das iPhone-Lineup für 2027

Anfang 2027 sollen das iPhone Air 2, das iPhone 18 und das iPhone 18e erscheinen. Laut dem Leaker kommen die Modelle bis spätestens März. Das iPhone Air 2 bekommt ein 6,55 Zoll großes LTPO-OLED-Display mit 1,5K-Auflösung und 120 Hertz, das iPhone 18 ein 6,3-Zoll-Panel mit denselben Eckdaten. Beide übernehmen damit die Bildschirmgröße und die Display-Technik ihrer Vorgänger.

Auch beim iPhone 18e ändert sich dem Leak zufolge wenig. Das Modell behält das 6,12-Zoll-Display des iPhone 17e samt 60 Hertz LTPS-OLED. Damit verzichtet das günstigste iPhone weiter auf ProMotion und die flüssigere Darstellung mit bis zu 120 Hertz. Eine Änderung wäre trotzdem denkbar, denn statt der bisherigen Notch könnte das iPhone 18e auf die Dynamic Island umsteigen. Wegen der Krise bei den Speicherchips dürfte sich Apple beim Einstiegsmodell aber zurückhalten, um einen größeren Preisanstieg zu vermeiden.

Die übrigen drei Geräte folgen im September 2027. Dazu zählen die Pro-Modelle der iPhone 19 Reihe, für die Apple ein neues Design zum 20. Jubiläum plant. Laut Bloombergs Mark Gurman bieten die Geräte ein Display, das fast die gesamte Vorderseite einnimmt, sowie gewölbtes Glas, das sich an den Seiten um das Gehäuse legt. Geplant sind zwei Varianten in ähnlichen Größen wie das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max. Parallel dazu soll mit dem iPhone Ultra 2 die zweite Generation des faltbaren iPhone folgen. Wie Digital Chat Station berichtet, sind die Tests der Produktionswerkzeuge für die Pro-Serie bereits abgeschlossen.