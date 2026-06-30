Anfang dieses Jahres stellte Apple mit “Apple Creator Studio“ eine Sammlung von Kreativ-Apps für. Nun hat der Hersteller ein großes Update für das Abo-Bundle zur Verfügung gestellt, welches neue KI-Funktionen mit an Bord hat und eine engere Verzahnung der enthaltenen Apps bietet.

Apple Creator Studio wird intelligenter

Apple hat ein Update für sein Apple Creator Studio vorgestellt. Laut Hersteller machen die Updates Apple Creator Studio noch verbundener, leistungsfähiger und intelligenter.

Ein großes Fokus des Updates liegt auf Final Cut Pro sowie die begleitenden Apps Motion und Compressor. So erhält Final Cut Pro beispielsweise neuen KI-Tools, wie „Untertitel generieren“ und „Bearbeitungs-Erkennung“ sowie neuen Inhalten wie Creator Themen mit Unterstützung für verschiedene Seitenverhältnisse, dynamische Titel und anpassbare Hintergründe. Auf dem Mac sind ebenfalls Tools wie „Auto Mask“, ein verbesserter Farbabgleich sowie die Möglichkeit, Frames an Pixelmator Pro zu senden, mit von der Partie. Dabei bietet Auto Mark die Möglichkeit, bestimmte Elemente von Videomaterial zu isolieren und zu verändern. On-Device KI erkennt Motive wie Haut, Haare, Himmel, Laub und Kleidung, ganz ohne manuelles Tracking.

Auch für Pixelmator Pro hält Apple spannende Neuerungen bereit. Ihr könnt Pixelmator Pro jetzt überall mit Apple Creator Studio verwenden, wo ihr es gerade braucht. In Keynote, Pages und Numbers könnt ihr ein Bild innerhalb eines Dokuments auswählen, es direkt in Pixelmator Pro öffnen und mit der gesamten Palette von Tools bearbeiten. Änderungen werden automatisch im Dokument gespeichert und ihr könnt jederzeit zu Pixelmator Pro zurückkehren, um ihre Grafik weiter zu optimieren. Zudem ist es in Pixelmator Pro, Keynote, Pages und Numbers jetzt ganz einfach, vektorisierte Formen für jedes Projekt zu generieren.

Keynote, Pages und Numbers erhalten außerdem einige stark nachgefragte Features: Keynote bekommt beeindruckende neue Übergänge und Erweiterungen, Pages auf iPhone und iPad bekommt die Features „Auto-Hyphen“ und „Sichtbare nicht anzeigen“ für präzisere Bearbeitung, und Numbers macht die Navigation in komplexen Tabellenkalkulationen schneller als je zuvor, da einzelne Blätter ausgeblendet oder farblich gekennzeichnet werden können.

Auch einen kleinen Ausblick auf iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 gibt Apple schon einmal. Mit den kommenden Updates (werden für September erwartet) kommt außerdem die Möglichkeit, Formen zu generieren und ein Bild in Pixelmator Pro zu öffnen. Außerdem werden der Dunkelmodus, Ordner zum Organisieren von Boards und die Unterstützung zum Zeichnen auf dem Mac eingeführt.

Die Updates stehen ab sofort für bestehende Abonnenten als kostenloses update bereits. Neukunden? Dann erhaltet ihr ein einmonatiges kostenlos Probeabo. Sollte euch dieses überzeugen, so werden 12,99 Euro pro Monat oder 129 Euro pro Jahr fällig. Bildungspreise sind verfügbar für Studierende an einer Hochschule und Lehrkräfte für 2,99 Euro pro Monat oder 29 Euro pro Jahr.