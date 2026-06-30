Apple hat am gestrigen Abend die finale Version von iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 und macOS 26.5.2 veröffentlicht. Mit diesen Updates hat Apple zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen, die bereits mit der Beta zu iOS 26.6, iPadOS 26.6 und macOS 26.6 geschlossen wurden.

Apple veröffentlichte iOS 26.5.2 früher als geplant: KI-gestützte Hackerangriffe sollen verhindert werden

Apple hat im Gespräch mit Reuters bestätigt, dass iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 und macOS 26.5.2 früher als geplant veröffentlicht wurde. Als Grund nannte Apple Bedenken hinsichtlich KI-gestützter Hackerangriffe.

Reuters schreibt

Das Unternehmen teilte Reuters am Montag mit, es stelle sich auf die Realität ein, dass es – angesichts der Fähigkeit künstlicher Intelligenz, die Entwicklung schädlicher Hacking-Tools zu beschleunigen – den Zeitraum zwischen der ersten Veröffentlichung von Updates und deren Bereitstellung für die Kunden verkürzen müsse.

Für gewöhnlich schließt Apple mit jedem Update Sicherheitslücken in seinen Systemen. Mit den jüngsten Updates wurden mehr als 25 Sicherheitsprobleme beseitigt. Apple hatte ursprünglich geplant, die jüngst eingeführten Sicherheitskorrekturen mit iOS 26.6, iPadOS 26.6 und macOS 26.6 zu veröffentlichen. Allerdings entschied man sich anders und zog die Sicherheitskorrekturen vor.

Apple gehört zu den Partnern von Anthropics Project Glasswing und nutzt die Claude Mythos Preview, um Sicherheitslücken aufzuspüren und zu schließen, bevor Hacker sie für Angriffe auf Geräte ausnutzen können. Es ist nicht bekannt, ob Mythos Apples Entscheidung, die Updates vorzeitig zu veröffentlichen, beeinflusst hat.