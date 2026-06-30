Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Düsseldorfer Unternehmen ab dem 16. Juli seine bisherigen GigaMobil-Tarife in „Vodafone Mobil“ umbenennt. In diesem Zusammenhang wird das monatliche Datenvolumen erhöht und die höhenwertigen Tarife erhalten inkludierte Tarifoptionen. Gleichzeitig wird das GigaDepot, welches nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen Monat für Monat automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum überträgt, eingestampft.

Aus GigaMobil wird Vodafone Mobil

Vodafone überarbeitet seinen Mobilfunktarife und verpasst diesen einen neuen Namen. Ab dem 16. Juli werden die bisherigen GigaMobil-Tarife in „Vodafone Mobil“ umbenannt. Gleichzeitig schraubt Vodafone am Datenvplumen. Das monatliche Datenvolumen der Hauptkarten in den Tarifen XS (von 7 auf 15 GB), S (von 25 auf 30 GB) und M (von 50 auf 60 GB) wird erhöht. Der L-Tarif bietet euch zukünftig 120GB Datenvolumen und der XL-Tarif bietet auch zukünftig unbegrenztes Datenvolumen.

Neu ist außerdem, dass sich die ‚World Travel Option‘ in den Tarifen Vodafone Mobil L und XL kostenlos hinzubuchen lässt. Damit erhält man pro Monat zwei Gigabyte Datenvolumen für Reisen in über 100 Länder. Regulär kostet die Option monatlich 4,99 Euro. Im Tarif Vodafone Mobil XL lässt sich zudem die Option ‚OneNumber Flex‘ kostenlos hinzubuchen. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche SIM-Karte, mit der man seine Rufnummer auf weiteren mobilen Geräten nutzen kann und die das Datenvolumen der Hauptkarte nutzt. Sonst kostet diese Option 5,99 Euro pro Monat.

Kleiner Wermutstropfen: Kein GigaDepot mehr

Bis dato konnte man mit dem GigaDepot nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen Monat für Monat automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum überträgt. Diese Möglichkeit wird mit den kommenden Tarifen eingestellt.