Nach dem Cyberangriff auf den Apple-Zulieferer Tata Electronics kursierten kurzzeitig Videos eines angeblichen iPhone 18 Pro im Netz. Inzwischen werden die Clips reihenweise wieder gelöscht. Vieles deutet darauf hin, dass Apple selbst hinter der Entfernung steht.

Silbergraue Rückseite und stärker hervorstehende Kameras

Die Aufnahmen sollen ein iPhone 18 Pro beim Falltest zeigen. Zu sehen ist in den Videos ein silbergraues Modell mit einer einheitlicheren Rückseite, als sie das aktuelle iPhone 17 Pro mit seinem zweifarbigen Design bietet. Die drei Kameras sitzen an der erwarteten Position, ragen aber stärker aus dem Plateau heraus als beim Vorgänger. Das Apple-Logo auf der Rückseite wirkt etwas glänzender.

Verbreitet hatte die Clips zunächst ein Account mit dem Namen @EvLeaks, von dem der Leaker Ice Universe und andere sie übernahmen. X entfernte die Beiträge mit Verweis auf einen Regelverstoß und sperrte den @EvLeaks-Account. Der Leaker Evan Blass, der den Namen EvLeaks früher selbst nutzte, stellte klar, dass er mit dem neuen Account und dem dort geposteten Leak nichts zu tun hat. Süffisant merkte er an, dass Apple womöglich etwas gelungen ist, was Samsung nie geschafft hat. Evan Blass spielte damit auf die zahlreichen Samsung-Leaks an, die er ungehindert veröffentlichen konnte.

Auch 9to5Mac zog am Morgen einen Bericht zu den Falltest-Videos zurück. Ob die Löschungen auf Wunsch von Apple erfolgten, ist nicht sicher, aber es liegt nahe. Laut einem Weibo-Post von Ice Universe hat Apple die geleakten Daten auf X sperren lassen.

Öffentlich äußerte sich Apple nicht zu dem Thema. Reuters hatte Zugriff auf die entwendeten Dateien und beschrieb das gezeigte Gerät ähnlich, weshalb die Videos echt sein dürften. Dem Bericht zufolge enthielt der Datensatz mit Apple-Wasserzeichen versehene Dokumente, Bauteildetails, Lieferanteninformationen, Codenamen und Bilder aus den Falltests. Apple soll den Vorfall untersuchen und mit Tata an Maßnahmen für mehr Sicherheit arbeiten.