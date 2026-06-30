Insta360 hat soeben die Luna Ultra vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine gemeinsam mit Leica entwickelte Gimbal-Kamera, die laut Hersteller professionelle Bildqualität, 3-Achsen-Stabilisierung und vielseitige kreative Funktionen in einem kompakten Gerät vereint. Dabei ist Luna Ultra zum heutigen Verkaufsstart in zwei Ausführungen erhältlich: Standard-Bundle und Crestor-Bundle.

Insta360 Luna Ultra ist da

Bei der Luna Ultra setzt Insta360 auf ein Dual-Objektiv-Designs, welches sich im normalen Alltag als auch für professionelle Crestor fürs mobile Filmemachen eignet. Mit 8K 1″-Aufnahmen, Leica Summicron-Objektiven, einem abnehmbaren OLED-Touchscreen und ausgefeiltem KI-gestütztem Tracking bringt die Luna Ultra die Imaging-Expertise von Insta360 in eine neue Produktkategorie für Creator, die überall flüssige Videos und hochwertige Fotos aufnehmen möchten.

Die Luna Ultra setzt auf einen 12x Zoom inkl. 6x verlustfreiem Zoom, einen abnehmbaren 2 Zoll OLED-Touchscreen, bis zu 4 Stunden Akkulaufzeit (in 23 Minuten auf 80 Prozent laden), 47GB nutzbaren, internen Speichern, ein 3-Achsen-Stabilisierungssystem, elektronischer Bildstabilisierung, Motiv-Tracking mit Funktionen wie Automatischem Tracking, Aktivem Zoom-Tracking, Gruppen-Tracking und Smartem Framing, damit Motive stets im Bild und im Fokus bleiben. Fotografisch unterstützt die Luna Ultra 37 MP UltraPhotos sowie 200 MP Landschaftspanorama-Aufnahmen.

Bei kaum mehr als 200 g Gewicht besticht die Luna Ultra durch ihr kompaktes und leichtes Design.

Preis & Verfügbarkeit

Die Luna Ultra ist ab sofort in den Farben Nacht Schwarz und Astralweiß über den Insta360 Store sowie über Amazon erhältlich.