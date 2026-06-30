Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 und macOS 26.5.2 veröffentlicht. Auch wenn Apple mit den Updates keine neuen Funktionen implementiert, können wir euch nur dringend empfehlen, die Updates zu installieren, da Apple mit diesen zahlreiche Sicherheitslücken schließt.

iOS 26.5.2 und macOS 26.5.2: Apple schließt mehr als 25 Sicherheitslücken

Apple hat Updates für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht. Aus den jeweiligen Release-Notes geht allgemein hervor, dass Apple Sicherheitskorrekturen vorgenommen hat. Blickt man allerdings auf die begleitenden Supportdokument zu iOS 26.5.2 und iPadOS 26..5.2 sowie macOS Tahoe 26.5.2 werden weitere Details bekannt.

Es wurden diverse Kernel-Korrekturen vorgenommen sowie mehrere Schwachstellen in WebKit behoben, die zu Abstürzen oder Datenlecks führen konnten. Es ist nicht bekannt, dass diese Schwachstellen bereits aktiv ausgenutzt wurden; da Apple nun jedoch Einzelheiten dazu veröffentlicht hat, könnten Angreifer Exploits entwickeln, die auf Nutzer abzielen, welche das Update noch nicht installiert haben.

Kurzum: Auch wenn iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 und macOS 26.5.2 keine neuen Funktionen mit sich bringt, solltet ihr zeitnah die Updates einspielen.