Mit dem iPhone 18 Pro wird Apple voraussichtlich wieder einige neue Farboptionen anbieten. Als wahrscheinlichster Kandidat für die auffällige Variante gilt seit Längerem ein dunkles Kirschrot, das jetzt erneut auf einem geleakten Bild aufgetaucht ist.

Das Kirschrot tritt die Nachfolge von Cosmic Orange an

Das Bild stammt vom chinesischen Leaker Ice Universe und wurde auf Weibo veröffentlicht. Zu sehen ist ein SIM-Fach, das angeblich aus dem noch unveröffentlichten iPhone stammt. Die Aufnahme hat jedoch eine derart schlechte Qualität, dass sich der genaue Farbton schwer einordnen lässt. Er erinnert mal an Bordeaux, mal an einen bräunlichen, mal an einen ins Violette gehenden Ton.

Letztlich wird es wahrscheinlich auf ein tiefes Rot hinauslaufen. Schon seit Monaten deuten mehrere Gerüchte darauf hin, dass Apple ein dunkles Kirschrot für die Pro-Modelle testet. Dieser Ton soll 2026 die Farbe werden, die Apple besonders prominent bewirbt, so wie zuvor das Cosmic Orange beim iPhone 17 Pro. Neben dem Kirschrot sollen ein Hellblau und ein Dunkelgrau geplant sein, möglicherweise ergänzt um eine silberne Variante.

Im selben Weibo-Thread wollte ein Nutzer wissen, ob es das iPhone 18 Pro auch in Schwarz geben werde. Ice Universe antwortete knapp mit „Nein“. Dass Apple in diesem Jahr auf eine schwarze Pro-Variante verzichtet, war schon vorher zu hören.

Die neuen Pro-Modelle dürfte Apple im September zeigen, gemeinsam mit dem ersten faltbaren iPhone. Für das Foldable werden weniger auffällige Farboptionen erwartet, darunter Silber, Weiß und Indigo.